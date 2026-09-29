HONOR Magic9 Pro Max: doppia fotocamera da 200 megapixel

HONOR ha annunciato in Cina il nuovo Magic9 Pro Max con processore Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Tra le novità spiccano le due fotocamere posteriori da 200 megapixel (una in meno rispetto al Find X10 Pro Max del rivale OPPO). Il lancio internazionale dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

HONOR Magic9 Pro Max: specifiche complete

HONOR Magic9 Pro Max è uno smartphone di fascia alta, come testimonia la presenza del recente processore Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 di Qualcomm. Il punto di forza è rappresentato dal comparto fotografico sviluppato in collaborazione con ARRI, nota azienda tedesca specializzata in attrezzature per il cinema.

Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori da 200, 200 e 50 megapixel (principale, teleobiettivo con zoom ottico 3.5x e ultra grandangolare). Oltre all’ISP (Image Signal Processor) del chip Qualcomm è presente il chip HONOR Imaging H1 che effettua la riduzione del rumore sui dati RAW tramite AI in tempo reale. L’elevata qualità video si nota nel filmato pubblicato su YouTube.

Queste sono le altre specifiche: schermo OLED da 6,8 pollici con risoluzione di 1320×2868 pixel e refresh rate variabile (1-120 Hz), 12/16 GB di RAM, 256/512 GB o 1 TB di storage, fotocamera frontale da 55 megapixel (più un sensore per la profondità), connettività Wi-Fi 8, Bluetooth 6.3, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali e batteria da 8.800 mAh con ricarica rapida da 100 Watt e wireless da 80 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 11 basato su Android 17. È disponibile in tre colorazioni: Shadow Black, Glacier Silver e Moss Green. Può essere già acquistato in Cina. Il prezzo base è 6.499 yuan (circa 856 euro la cambio attuale, tasse escluse). Arriverà sicuramente in Italia, quindi non resta che attendere il lancio internazionale.