Basta dipendenza da smartphone con il NOKIA 2660 FLIP

Molti giovani stanno scegliendo di disintossicarsi dalla dipendenza da smartphone optando per telefoni tradizionali senza troppe distrazioni, soprattutto durante il lavoro o mentre svolgono attività che richiedono concentrazione o rilassamento. Sono tantissimi gli utenti che stanno acquistando il NOKIA 2660 FLIP, un giusto compromesso tra funzionalità, qualità costruttiva e prezzo accessibile. Oggi lo acquisti in offerta su eBay a soli 35,20 euro grazie al coupon SETT26.

L’elegante e divertente design a conchiglia lo rende un oggetto piacevole da vedere e utilizzare. Sta comodamente in una tasca stretta dei jeans o in una borsetta. In un attimo lo estrai e con un semplice gesto della mano accedi a tutte le funzionalità tra cui chiamate, messaggi e foto. Un vero e proprio digital detox però con stile e fantasia.

Prenditi una pausa dalla vita online e dall’obbligo costante di ricaricare con il classico flip phone. Sperimenta il digital detox e anteponi la vita reale alla vita sui reel. Gli effetti collaterali possono includere un miglioramento del benessere e una maggiore capacità di vivere il momento.

Cosa puoi fare con un NOKIA 2660 FLIP

Con un NOKIA 2660 FLIP puoi effettuare chiamate, inviare messaggi e scattare foto. Inoltre, integra anche una comodissima torcia e una radio FM per ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia. Non dovrai pensare alla ricarica, alle notifiche che distraggono. Avrai tanta durata della batteria, libertà totale dai social e l’originale fotografia retrò. Ordinalo su eBay a soli 35,20 euro grazie al coupon SETT26.

Con questo telefonino torni alla vita reale e ti disintossichi dalla vita sui reel. Potrai dire addio al doomscrolling dei contenuti condivisi da persone che non conosci o con cui parli a malapena. Il tuo corpo e la tua mente ti ringrazierà. Acquistalo su eBay a soli 35,20 euro grazie al coupon SETT26.