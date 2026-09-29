NASA dà fiducia a Boeing: astronauti di nuovo su Starliner nel 2028

Selezionata dalla NASA nel 2014, contemporaneamente a SpaceX, la capsula di Boeing ha inanellato una serie di incidenti. Ha effettuato il suo primissimo volo con equipaggio nel 2024, ma delle perdite di elio e un problema ai propulsori hanno complicato la sua missione. Ecco perché poi la NASA ha scelto di ricorrere a SpaceX per riportare i due astronauti sulla Terra.

Previsto per dieci giorni, il loro soggiorno sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si è protratto per nove mesi. E lo scorso febbraio, la doccia fredda: l’agenzia ha classificato l’incidente nella categoria più grave della propria scala. Ma a quanto pare, nulla è scritto nella pietra.

La NASA vuole rimandare gli astronauti a bordo di Starliner nel 2028

Infatti, durante una conferenza stampa organizzata lo scorso 28 settembre, la NASA e Boeing hanno spiegato di aver individuato l’origine dei guasti. Le perdite di elio erano dovute a guarnizioni delle valvole danneggiate dal perossido di azoto, l’ossidante utilizzato per la propulsione. I propulsori del modulo equipaggio, dal canto loro, soffrivano di corrosione. La causa, i residui di idrazina, un carburante, entrati in contatto con la CO₂ dell’aria. Boeing provvederà quindi a eliminare questi residui e a isolare i propulsori.

La missione senza equipaggio Starliner-1 dovrà dimostrare che queste modifiche danno i loro frutti. Avrà luogo già questo mese di dicembre, o al più tardi a gennaio 2027. E ottima notizia per Boeing, i due organismi hanno inoltre annunciato Starliner-2, prevista per la metà del 2028 con l’astronauta Woody Hoburg al comando, nonché altri due voli con equipaggio a seguire. La capsula torna definitivamente da molto lontano.

Per questa nuova tappa, la NASA verserà 359 milioni di dollari al costruttore. Una somma che non solo finanzierà le modifiche alla capsula, ma consentirà anche la certificazione di Vulcan, il razzo della United Launch Alliance (ULA), per i voli con equipaggio. Perché Atlas V, che lancerà Starliner fino alla sua quarta missione, va in pensione.

Boeing è “under pressure”…

Questa inversione di rotta non è affatto casuale. Non è un segreto per nessuno che SpaceX intenda abbandonare le sue vecchie piattaforme come Falcon e Dragon per concentrarsi su Starship , ha dichiarato Jared Isaacman, amministratore della NASA. Ma l’agenzia dovrà continuare a servire la ISS, forse fino al 2032, e poi le future stazioni private. Rilanciare una competizione costerebbe miliardi, quando non ha bisogno che di due posti ogni sei-nove mesi.