La nuova Fire TV Stick 4K (2026): cambiano design e telecomando

L’immagine di copertina è stata pubblicata in esclusiva dal portale tedesco WinFuture.de, che l’ha ricevuta da alcune fonti del canale retail ritenute affidabili. È quella che mostra la Fire TV Stick 4K (2026), nuova edizione del dispositivo per lo streaming che Amazon dovrebbe annunciare ufficialmente a breve. Non c’è ancora una data certa, ma è attesa entro l’autunno.

Novità per la versione 2026 della Fire TV Stick 4K

Mancano anche i dettagli a proposito delle specifiche in dotazione, ma si può notare il nuovo design, sia per quanto riguarda il dispositivo sia per il telecomando. Il profilo della chiavetta appare più elevato, una sorta di parallelepipedo con gli spigoli arrotondati. Si intravedono anche modifiche importanti alla forma della periferica, che mantiene però in basso la sua classica configurazione di pulsanti per l’accesso rapido alle piattaforme Prime Video, Netflix, YouTube e Disney+. Quello per l’attivazione del microfono e dell’assistente Alexa è è stato spostato nell’angolo in alto a destra, sono stati aggiunti tasti per i preferiti, le impostazioni e il cambio canale. La vera sorpresa è però un’altra.

Concentriamoci sul pulsante Home. Dovrebbe essere retroilluminato e animato, così da poterlo sfruttare per interagire con le diverse funzionalità del dispositivo (rimane da chiarire in che modo).

L’annuncio a breve, in dotazione ci sarà Vega OS

A quando la presentazione ufficiale? Potrebbe essere dietro l’angolo. Lo scorso anno, Amazon ha annunciato nuovi dispositivi il 30 settembre, inclusi quelli della gamma Fire TV (oltre a Echo, Blink e Ring).

Non ci sono invece molti dubbi a proposito della piattaforma in dotazione: sarà quasi certamente Vega OS. Introdotta con il modello Fire TV Stick 4K Select, di fatto impedisce il sideloading delle applicazioni. Amazon ha una posizione chiara sul tema, irremovibile: la priorità è impedire la diffusione delle app pirata e tutelare al tempo stesso la sicurezza degli utenti.