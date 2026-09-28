Monitor da gaming Samsung Odyssey G5 da 27" (IPS, 180Hz, 1ms)

Non limitarti a giocare, fiondati all’interno dei tuoi videogiochi con uno dei migliori monitor da gaming sul mercato a un ottimo prezzo. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il Samsung Odyssey G5 da 27 pollici a 186,20 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma si aggira intorno ai 200 euro e dunque oggi potrai avere un ottimo risparmio. Soprattutto potrai portarti a casa un monitor che ti farà vivere le tue avventure. E puoi anche pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Samsung Odyssey G5 da 27″ ha pochi rivali

Possiamo dire con assoluta certezza che il Samsung Odyssey G5 è uno dei migliori monitor da gaming in commercio e a questa cifra ha pochi rivali. Tra l’altro questa è la versione da 27 pollici con risoluzione 2560 x 1440 p e garantisce quindi una straordinaria visione. Offre un pannello Fast IPS con angolo di visione a 178° e HDR10 per migliorare il contrasto e la luminosità.

Ha una frequenza di aggiornamento da 180 Hz e un tempo di risposta a bassissimo di appena 1 ms per immagini dettagliate e fluide anche in giochi molto dinamici. In questo modo non ti perderai un frame. La tecnologia NVIDIA G-Sync aiuta ulteriormente in questo senso sincronizzando la GPU e il pannello per eliminare il tearing. Ha un design che si adatta alle tue esigenze con un supporto regolabile in altezza, inclinabile e rotabile. La cornice è sottile, soprattutto sui lati laterali e su quello superiore. Inoltre per collegarlo con computer e console puoi usare la porta HDMI e la DisplayPort.

Non farti sfuggire una delle migliori occasioni del momento per vivere un’esperienza con i videogiochi straordinaria. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Odyssey G5 da 27 pollici a 186,20 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.