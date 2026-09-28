 Monitor da gaming Samsung Odyssey G5 da 27" (IPS, 180Hz, 1ms)
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Monitor da gaming Samsung Odyssey G5 da 27" (IPS, 180Hz, 1ms)

Acquista uno dei migliori monitor da gaming, Samsung Odyssey G5 da 27", con pannello Fast IPS, refresh rete da 180 Hz e risposta di 1ms.
Monitor da gaming Samsung Odyssey G5 da 27
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Acquista uno dei migliori monitor da gaming, Samsung Odyssey G5 da 27", con pannello Fast IPS, refresh rete da 180 Hz e risposta di 1ms.
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Non limitarti a giocare, fiondati all’interno dei tuoi videogiochi con uno dei migliori monitor da gaming sul mercato a un ottimo prezzo. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il Samsung Odyssey G5 da 27 pollici a 186,20 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma si aggira intorno ai 200 euro e dunque oggi potrai avere un ottimo risparmio. Soprattutto potrai portarti a casa un monitor che ti farà vivere le tue avventure. E puoi anche pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Samsung Odyssey G5 da 27″ ha pochi rivali

Possiamo dire con assoluta certezza che il Samsung Odyssey G5 è uno dei migliori monitor da gaming in commercio e a questa cifra ha pochi rivali. Tra l’altro questa è la versione da 27 pollici con risoluzione 2560 x 1440 p e garantisce quindi una straordinaria visione. Offre un pannello Fast IPS con angolo di visione a 178° e HDR10 per migliorare il contrasto e la luminosità.

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Ha una frequenza di aggiornamento da 180 Hz e un tempo di risposta a bassissimo di appena 1 ms per immagini dettagliate e fluide anche in giochi molto dinamici. In questo modo non ti perderai un frame. La tecnologia NVIDIA G-Sync aiuta ulteriormente in questo senso sincronizzando la GPU e il pannello per eliminare il tearing. Ha un design che si adatta alle tue esigenze con un supporto regolabile in altezza, inclinabile e rotabile. La cornice è sottile, soprattutto sui lati laterali e su quello superiore. Inoltre per collegarlo con computer e console puoi usare la porta HDMI e la DisplayPort.

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Non farti sfuggire una delle migliori occasioni del momento per vivere un’esperienza con i videogiochi straordinaria. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Odyssey G5 da 27 pollici a 186,20 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 28 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
28 set 2026
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