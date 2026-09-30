 La nuova Fire TV Stick 4K è già in offerta a -52%: eccola
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La nuova Fire TV Stick 4K è già in offerta a -52%: eccola

Amazon ha già tagliato il prezzo della nuova Fire TV Stick 4K a meno della metà rispetto al listino: è un'offerta a vendita rapida.
La nuova Fire TV Stick 4K è già in offerta a -52%: eccola
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Amazon ha già tagliato il prezzo della nuova Fire TV Stick 4K a meno della metà rispetto al listino: è un'offerta a vendita rapida.
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Appena annunciata, la nuova Fire TV Stick 4K è già in sconto del 52% su Amazon. È l’evoluzione del dongle HDMI con supporto alla risoluzione Ultra HD, la profonda integrazione dell’assistente Alexa+, il telecomando riprogettato incluso e la connettività Wi-Fi 6. Per molti può rivelarsi la soluzione ideale per trasformare un qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV pronta per lo streaming e potenziata dall’AI.

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Fire TV Stick 4K (2026) e meno di metà prezzo

Ha in dotazione la piattaforma Vega OS e non manca nemmeno la compatibilità con la tecnologia HDR10+, per sfruttare al meglio la qualità i televisori di ultima generazione durante la visione di film e serie. Per tutte le altre informazioni a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità rimandiamo alla scheda del prodotto.

L'offerta di Amazon sulla nuova Fire TV Stick 4K (2026)

Invece di pagarla 74,99 euro come da listino ufficiale, la nuova Fire TV Stick 4K è in sconto del 52% per il lancio. Se la ordini adesso può essere tua al prezzo di soli 35,99 euro. Si tratta di una offerta a vendita rapida, limitata nel tempo. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratuita.

Amazon Fire TV Stick 4K (ultimo modello), streaming 4K semplice, nuovo telecomando Fire TV, tutte le tue app in un unico posto, TV in diretta gratuita, trova i contenuti più velocemente con Alexa+

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C’è anche il nuovo telecomando, riprogettato

Segnaliamo infine che il nuovo telecomando può essere acquistato anche separatamente, al prezzo di 15,99 euro. Ha un design ergonomico riprogettato che permette di controllarlo comodamente con una sola mano, un pulsante Home più versatile, navigazione più reattiva e controlli di accensione e del volume.

Telecomando Amazon Fire TV (ultimo modello), nuovo design ergonomico, controlli di accensione e del volume della TV e controllo vocale con Alexa

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 set 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
30 set 2026
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