La nuova Fire TV Stick 4K è già in offerta a -52%: eccola

Appena annunciata, la nuova Fire TV Stick 4K è già in sconto del 52% su Amazon. È l’evoluzione del dongle HDMI con supporto alla risoluzione Ultra HD, la profonda integrazione dell’assistente Alexa+, il telecomando riprogettato incluso e la connettività Wi-Fi 6. Per molti può rivelarsi la soluzione ideale per trasformare un qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV pronta per lo streaming e potenziata dall’AI.

Fire TV Stick 4K (2026) e meno di metà prezzo

Ha in dotazione la piattaforma Vega OS e non manca nemmeno la compatibilità con la tecnologia HDR10+, per sfruttare al meglio la qualità i televisori di ultima generazione durante la visione di film e serie. Per tutte le altre informazioni a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità rimandiamo alla scheda del prodotto.

Invece di pagarla 74,99 euro come da listino ufficiale, la nuova Fire TV Stick 4K è in sconto del 52% per il lancio. Se la ordini adesso può essere tua al prezzo di soli 35,99 euro. Si tratta di una offerta a vendita rapida, limitata nel tempo. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratuita.

C’è anche il nuovo telecomando, riprogettato

Segnaliamo infine che il nuovo telecomando può essere acquistato anche separatamente, al prezzo di 15,99 euro. Ha un design ergonomico riprogettato che permette di controllarlo comodamente con una sola mano, un pulsante Home più versatile, navigazione più reattiva e controlli di accensione e del volume.