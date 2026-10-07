Dispositivi Apple per la smart home: ecco le prime immagini

Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha svelato che Apple annuncerà diversi dispositivi per la smart home durante l’evento del 13 ottobre. L’azienda di Cupertino ha sviluppato il design, mentre produzione e supporto sono state affidate a LG. Un leaker considerato affidabile ha pubblicato su X le prime immagini di tre prodotti.

Serratura, termostato e sensore di temperatura

Gurman aveva già anticipato che Apple annuncerà almeno tre nuovi prodotti appartenenti alla categoria “TV & Casa”, ovvero lo smart display Home Hub (nome ipotetico) e versioni aggiornate dello smart speaker HomePod mini e del set-top box Apple TV. Gli altri prodotti realizzati in collaborazione con LG dovrebbero essere sette: serratura, termostato, sensore di temperatura, videocitofono e tre videocamera di sicurezza.

Il noto leaker pdfu (seguito anche da Gurman su X) ha pubblicato le prime immagini di serratura, termostato e sensore di temperatura. La serratura (LG Smart Deadbolt Lock) ha un keypad che “ruota per aprire”, sblocco automatico, sblocco tramite tocco, alimentazione di emergenza, impostazioni di illuminazione regolabili e allarme che segnala se la porta è rimasta aperta. Oltre ai codici di accesso e alla gestione da remoto, la serratura includerà anche due chiavi meccaniche utilizzabili come soluzione di riserva.

Here’s your first look at home accessories Apple has co-developed with LG. 🧵 1. LG Smart Deadbolt Lock • The keypad rotates to open. You can use the included swivel pin to limit the rotation on one side so it doesn’t touch a wall.

• Settings for Touchpad Light Ring, Door… pic.twitter.com/Gy8CFXvc1F — pdfu (@itspdfu) October 7, 2026

Il termostato (LG Smart Thermostat) ha uno schermo circolare che mostra vari parametri, tra cui temperatura e umidità. La funzionalità Far Sight Display permette di cambiare automaticamente le informazioni mostrate quando si avvicina l’utente (come sui termostati Nest).

2. LG Smart Thermostat • Settings for Far Sight Display, Humidity Display, Brightness, Language.

• Calibrated Temperature/Temperature Offset options. pic.twitter.com/Q8AAaxy4ey — pdfu (@itspdfu) October 7, 2026

Infine, il sensore di temperatura (LG Temperature Sensor) misura temperatura e umidità, quindi può essere abbinato al termostato. Ha un attacco magnetico e adesivo, oltre alla batteria sostituibile.

3. LG Temperature Sensor • Temperature and humidity sensing.

• The sensor has a magnetic back to attach to metal surfaces. Comes with a metal plate with adhesive for attaching to other surfaces.

• Replaceable battery and replacement alerts. pic.twitter.com/MCsBbtiBie — pdfu (@itspdfu) October 7, 2026

Ovviamente tutti i dispositivi per la smart home di Apple supporteranno Siri AI. Nei prossimi giorni potrebbero essere divulgate altre immagini.