 Dispositivi Apple per la smart home: ecco le prime immagini
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Dispositivi Apple per la smart home: ecco le prime immagini

Un leaker ha pubblicato le immagini di tre dispositivi che Apple dovrebbe annunciare il 13 ottobre: serratura, termostato e sensore di temperatura.
Dispositivi Apple per la smart home: ecco le prime immagini
Tecnologia Casa e Domotica
Un leaker ha pubblicato le immagini di tre dispositivi che Apple dovrebbe annunciare il 13 ottobre: serratura, termostato e sensore di temperatura.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha svelato che Apple annuncerà diversi dispositivi per la smart home durante l’evento del 13 ottobre. L’azienda di Cupertino ha sviluppato il design, mentre produzione e supporto sono state affidate a LG. Un leaker considerato affidabile ha pubblicato su X le prime immagini di tre prodotti.

Serratura, termostato e sensore di temperatura

Gurman aveva già anticipato che Apple annuncerà almeno tre nuovi prodotti appartenenti alla categoria “TV & Casa”, ovvero lo smart display Home Hub (nome ipotetico) e versioni aggiornate dello smart speaker HomePod mini e del set-top box Apple TV. Gli altri prodotti realizzati in collaborazione con LG dovrebbero essere sette: serratura, termostato, sensore di temperatura, videocitofono e tre videocamera di sicurezza.

Il noto leaker pdfu (seguito anche da Gurman su X) ha pubblicato le prime immagini di serratura, termostato e sensore di temperatura. La serratura (LG Smart Deadbolt Lock) ha un keypad che “ruota per aprire”, sblocco automatico, sblocco tramite tocco, alimentazione di emergenza, impostazioni di illuminazione regolabili e allarme che segnala se la porta è rimasta aperta. Oltre ai codici di accesso e alla gestione da remoto, la serratura includerà anche due chiavi meccaniche utilizzabili come soluzione di riserva.

Il termostato (LG Smart Thermostat) ha uno schermo circolare che mostra vari parametri, tra cui temperatura e umidità. La funzionalità Far Sight Display permette di cambiare automaticamente le informazioni mostrate quando si avvicina l’utente (come sui termostati Nest).

Infine, il sensore di temperatura (LG Temperature Sensor) misura temperatura e umidità, quindi può essere abbinato al termostato. Ha un attacco magnetico e adesivo, oltre alla batteria sostituibile.

Ovviamente tutti i dispositivi per la smart home di Apple supporteranno Siri AI. Nei prossimi giorni potrebbero essere divulgate altre immagini.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 7 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Risparmia 400 euro sul robot Dreame X60 Pro Ultra Complete

Risparmia 400 euro sul robot Dreame X60 Pro Ultra Complete
Casa Smart con i prodotti Tapo in promo alla Festa delle Offerte Prime

Casa Smart con i prodotti Tapo in promo alla Festa delle Offerte Prime
Offerte Prime: Telecamera WiFi con Pannello Solare 360° Tapo a soli 70€

Offerte Prime: Telecamera WiFi con Pannello Solare 360° Tapo a soli 70€
Festa Prime e smart home: bundle di Shelly 1 Mini Gen4 in sconto

Festa Prime e smart home: bundle di Shelly 1 Mini Gen4 in sconto
Risparmia 400 euro sul robot Dreame X60 Pro Ultra Complete

Risparmia 400 euro sul robot Dreame X60 Pro Ultra Complete
Casa Smart con i prodotti Tapo in promo alla Festa delle Offerte Prime

Casa Smart con i prodotti Tapo in promo alla Festa delle Offerte Prime
Offerte Prime: Telecamera WiFi con Pannello Solare 360° Tapo a soli 70€

Offerte Prime: Telecamera WiFi con Pannello Solare 360° Tapo a soli 70€
Festa Prime e smart home: bundle di Shelly 1 Mini Gen4 in sconto

Festa Prime e smart home: bundle di Shelly 1 Mini Gen4 in sconto
Luca Colantuoni
Pubblicato il
7 ott 2026
Link copiato negli appunti