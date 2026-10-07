Apple e LG insieme per la smart home: citofono, termostato e altro

Ci saranno un citofono, un termostato e alcuni accessori, tra i dispositivi Apple per la smart home in arrivo sul mercato. Per realizzarli, il gruppo di Cupertino avrebbe siglato una partnership con LG, delegando all’azienda sudcoreana la fase di produzione. L’annuncio è atteso già entro la prossima settimana, il 13 ottobre, ma prima dell’arrivo sul mercato dovrebbero trascorrere alcuni mesi.

La smart home di Apple, firmata da LG

La fonte di quanto appena emerso è ancora una volta Mark Gurman di Bloomberg. Fa riferimento a un ecosistema di prodotti per la casa compatibile con un nuovo hub, un modello aggiornato di HomePod mini e un set-top box della gamma Apple TV che saranno presentati martedì. Di questi abbiamo già scritto su queste pagine in diverse occasioni.

Per quanto riguarda gli accessori, saranno una serratura intelligente per le porte, telecamere di sicurezza per ambienti interni ed esterni (quest’ultima con faro integrato) e un sensore di temperatura (da collegare al termostato). Un dettaglio importante è quello relativo al marchio con cui saranno tutti commercializzati: LG. Non ci sarà dunque la mela morsicata, come già visto in passato per alcuni dispositivi realizzati in collaborazione con terze parti come Logitech e Belkin.

Come scritto, l’azienda sudcoreana si sarebbe occupata di progettazione e produzione, mentre Apple del design e delle funzionalità supportate, tra le quali dovrebbe figurare l’integrazione di Siri AI. A livello di caratteristiche e funzionalità, dovrebbero essere presenti la connettività Wi-Fi e Bluetooth oltre alla compatibilità con i protocolli Thread e Matter. Sulla serratura è prevista anche la tecnologia UWB (ultra wideband).

Dunque, la data da cerchiare in rosso sul calendario per saperne di più sarebbe quella del 13 ottobre. Intanto, questi dovrebbero essere i nomi dei prodotti in arrivo.