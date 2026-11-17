Se sei un appassionato di videogiochi e stai pensando di acquistare un notebook potente che ti consenta di giocare a qualunque titolo di ultima generazione senza fare compromessi, approfitta di questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l’ASUS TUF Gaming A16 a 1.499 euro, anziché 1.849 euro.

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ASUS TUF Gaming A16: un’occasione d’oro

Con l’ASUS TUF Gaming A16 potrai gestire tranquillamente qualsiasi gioco e ovviamente anche i programmi più pesanti. A bordo troviamo infatti il potente processore AMD Ryzen 7 260HX affiancato da 16 GB di RAM e dal sistema operativo Windows 11 Home. Inoltre c’è un SSD da 1 TB che ti consentirà di archiviare tutto ciò che desideri senza problemi ed eventualmente potrai partizionarlo.

Il fiore all’occhiello però è la scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 5070 che ti permetterà di portare al massimo le specifiche grafiche dei tuoi giochi senza quindi dover fare rinunce. In questo modo potrai sfruttare l’ottimo display FHD con refresh rate da 144 Hz e risoluzione 1920 x 1080 p. Grazie alla sua terra diagonale da 16 pollici con cornice ultra sottile riuscirai ad avere un’ottima visione. Offre poi una tastiera retroilluminata colorata con tastierino numerico e le porte HDMI 2.1, USB Type-C e USB Type-A 3.2.

Approfitta anche tu di questa promozione con il Black Friday in anticipo prima che sparisca o che le unità disponibili finiscano. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo ASUS TUF Gaming A16 a 1.499 euro, anziché 1.849 euro. Completa l’ordine subito e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.