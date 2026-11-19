C’è tanta, tantissima tecnologia nella Settimana del Black Friday su Amazon. Ecco perché è l’occasione giusta per mettere un nuovo notebook sulla scrivania, risparmiando. Non è un dettagli di poco conto, in questo periodo segnato dai rincari di quasi tutti i componenti hardware. Diamo un’occhiata ad alcuni degli affari migliori già online, tutti con sistema operativo Windows 11 (se non indicato diversamente).

Notebook in sconto su Amazon per il Black Friday

Partiamo dal modello HP OmniBook 5 che fa parte della famiglia Copilot+ PC. È in forte sconto nella versione con display da 16 pollici, processore AMD Ryzen AI 5 330, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Passiamo al Samsung Galaxy Book5 360, anche in questo caso protagonista di un’offerta dedicata e con intelligenza artificiale integrata. Può contare su uno schermo touch da 15,6 pollici (il pennino è in dotazione), processore Intel Core Ultra 5 della seconda serie, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Qui un paio di modelli del gruppo di Redmond. Iniziamo con la promozione sul Microsoft Surface Pro da 12 pollici. Ha il form factor di un tablet, chipset Snapdragon X Plus,16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Design più tradizionale per il Microsoft Surface Laptop, perfetto per il lavoro e oggi in forte sconto. Tra le specifiche tecniche figurano il display da 13 pollici, Snapdragon X Plus. 16 GB di RAM e SSD da 256 GB.

C’è poi l’interessante promozione su HP 250R G10. In questo caso ha un display da 15,6 pollici, processore Intel Core 5 120U, 24 GB di RAM DDR5 e SSD NVMe da 1 TB.

Decisamente più economico il Lenovo Essential V15, ancora più conveniente grazie a questa offerta. È ideale per studio, navigazione e intrattenimento multimediale (streaming e altro) con schermo Full HD da 15,6 pollici, processore Intel N4500, 4 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Se vuoi risparmiare, anche lo sconto sul modello ACEMAGIC LX15 Pro da 15,6 pollici potrebbe fare per te. Nella scheda ci sono il processore AMD Ryzen 7 5700 U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Già che ci siamo, diamo uno sguardo anche a un paio di notebook per il gaming. Il primo che segnaliamo in promozione è MSI Raider 16 HX B2 con schermo da 16 pollici (240 Hz), Intel Core Ultra 9 275HX, NVIDIA RTX 5070Ti (12 GB GDDR7), 32 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe 4 da 1 TB. Un vero mostro.

Discorso molto simile per l’offerta su HP OMEN MAX 16 da 16 pollici. In questo caso tra le specifiche segnaliamo Inel Ultra 9 275HX, NVIDIA RTX 5070, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB. È fornito senza sistema operativo.

Chiudiamo con un notebook basato sulla piattaforma di Google: HP Chromebook 14a con ChromeOS è a prezzo stracciato. Le caratteristiche? Schermo da 14 pollici, processore Kompanio 540, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

La stagione dello shopping entra nel vivo con la Settimana del Black Friday al via in queste ore su Amazon. L’evento è iniziato e andrà avanti fino al 30 novembre, quando scatterà l’appuntamento con il Cyber Monday. Nel frattempo potrai trovare migliaia di offerte in ogni categoria, senza alcun abbonamento richiesto per approfittarne.