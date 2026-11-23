Stai pensando di acquistare un aspirapolvere che lavi anche il pavimento in una sola passata in modo da essere più veloce e fare meno fatica? Allora dai un’occhiata a questa occasione più unica che rara. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il DREAME G12 Pro Flex-A con appena 135,91 euro, invece che 229 euro.

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DREAME G12 Pro Flex-A: aspira e lava in una passata

Il DREAME G12 Pro Flex-A possiede un’impugnatura maneggevole, pesa solo 4,1 kg ed è molto pratico da utilizzare. Inoltre grazie al suo spessore di 9,9 cm potrai infilarlo tranquillamente sotto divani e letti per arrivare nei punti più difficili. Possiede una spazzola a doppio bordo che ti permette di pulire efficacemente il battiscopa e gli angoli stretti.

Offre prestazioni eccezionali ed è in grado di aspirare e lavare contemporaneamente il pavimento. Ha un’aspirazione da 23000 Pa che raccoglie sia solidi che liquidi e raschia il pavimento per togliere perfino le macchie più difficili. Inoltre è dotato di un sistema interno che sciacqua la spazzola con acqua pulita la lava e la strizza per avere sempre una pulizia efficiente. Gode di un’autonomia di 35 minuti con una capienza del serbatoio dell’acqua pulita da 800 ml e 700 ml per l’acqua sporca.

Davvero un’occasione d’oro da non farsi scappare. Perciò prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo DREAME G12 Pro Flex-A con appena 135,91 euro, invece che 229 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.