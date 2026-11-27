Non devi portare tubi o cavi, scavare tracce nel muro né appendere canaline dentro o fuori: Tapo C425 si aggancia magnificamente al suo supporto magnetico incluso nella confezione ed è alimentata a batteria. Segnaliamo lo sconto del 41% nel Black Friday di Amazon che taglia il prezzo del bundle che ne contiene due unità. È la telecamera per la videosorveglianza outdoor progettata da TP-Link per chi cerca un modello facile da configurare e da usare, oltre che molto affidabile.

Il bundle con due Tapo C425 a -41% per il BF

Si collega alla rete Wi-Fi di casa per catturare e trasmettere le immagini in tempo reale, attraverso il sensore 2K in dotazione. Non dovrai ricaricarla spesso: ha un’autonomia di 300 giorni. Inoltre, la certificazione IP66 garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere e può ospitare una scheda microSD fino a 512 GB in cui archiviare le registrazioni. Ci sono poi LED per illuminare l’area, la visione notturna a colori e la rilevazione dei movimenti. Nella pagina dell’offerta trovi ulteriori informazioni e una serie di altre immagini.

È un’ottima occasione per mettere al sicuro la propria casa: lo sconto del 41% sul listino rende il bundle con due Tapo C425 molto conveniente, acquistabile al prezzo di 129,99 euro (invece di 219,99 euro). La consegna è gratuita e prevista già entro domani. Il voto medio assegnato da oltre 12.500 recensioni è 4,4/5.

Non solo tecnologia: su Amazon, il Black Friday coinvolge tutte le categorie, con migliaia di sconti su dispositivi elettronici, accessori, prodotti per la smart home, informatica e videogiochi. Non serve un abbonamento per partecipare e l’evento andrà avanti fino a lunedì 30 novembre.