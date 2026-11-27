È al prezzo più basso di sempre il bundle di Amazon che include due dispositivi per la casa: Ring Intercom e Ring Indoor Camera di seconda generazione. Il merito è ovviamente del Black Friday e dell’offerta dedicata. Inoltre, è in forte sconto anche il pacchetto che ha in dotazione la versione Video di Ring Intercom, quella per il videocitofono.

Ring Intercom e Ring Indoor Camera insieme, in offerta

I due articoli non hanno bisogno di presentazioni, servono entrambi a rendere la casa più intelligente e sicura. Il primo trasforma il citofono tradizionale in un apparecchio smart, permettendo di controllarlo anche da remoto attraverso un’applicazione su smartphone, di assegnare chiavi virtuali per l’accesso agli ospiti e ai corrieri. Invece, il secondo è una telecamera di videosorveglianza per ambienti interni con rilevamento dei movimenti, visione notturna, invio automatico delle notifiche in tempo reale e sensore in alta risoluzione. Scopri di più nella pagina dedicata, dove trovi tutte le specifiche tecniche, le funzionalità supportate e altre immagini.

Li puoi comprare insieme al prezzo di soli 29,99 euro, un’occasione da cogliere al volo finché sei in tempo. Il bundle non è mai stato così conveniente come in questo momento. Acquistati separatamente costerebbero 79,99 euro il primo e 49,99 euro il secondo, il risparmio è davvero notevole. Se è un regalo, eventualmente avrai tempo fino a fine gennaio per restituirlo ottenendo un rimborso completo della spesa.

Il Black Friday 2026 sta proponendo alcune grandi occasioni su Amazon e questo ne è l’esempio perfetto. Sull’e-commerce sono disponibili migliaia di sconti dedicati a prodotti di ogni categoria, dall’elettronica agli accessori per la smart home. Le promozioni resteranno attive fino al 30 novembre e per approfittarne non serve un abbonamento Prime.