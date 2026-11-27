Echo Time, oggi in sconto del 51% per il Black Friday, è uno smart speaker con display progettato per il comodino. Ha funzionalità come la riproduzione di suoni ambientali rilassanti per aiutare a prendere sonno e una sveglia intelligente per iniziare la giornata al meglio. A meno di metà prezzo rispetto al listino è un’ottima occasione, anche come regalo di Natale da far trovare sotto l’albero.

Echo Time a meno di metà prezzo per il Black Friday

Supporta l’intelligenza artificiale di Alexa+ e può riprodurre la musica in streaming. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo tra centinaia di varianti e sono stati implementati accorgimenti dedicati al rispetto della privacy come il pulsante che disattiva i microfoni o la possibilità di disabilitare il monitoraggio del sonno via app. Ancora, come si legge nella scheda del dispositivo, è anche uno hub per la casa intelligente, attraverso cui controllare le altre apparecchiature come i termostati per la regolazione della temperatura e le prese di alimentazione (anche quella a cui è collegata la macchina del caffè).

Invece di pagarlo 214,99 euro come da listino, Echo Time oggi può essere tuo in offerta a -51% al prezzo di soli 104,99 euro, meno della metà. È venduto e spedito da Amazon con eventuale possibilità di reso e rimborso completo entro fine gennaio 2027. Scegli la colorazione che preferisci tra Grafite, Bianco ghiaccio e Rosa corallo.

C’è ancora tempo per approfittare del Black Friday sull’e-commerce. L’evento mette a disposizione un’ampia selezione di prodotti a prezzi scontati. Le promozioni spaziano dalla tecnologia alla smart home, passando per informatica, gaming, elettronica e accessori di ogni tipo. Terminerà il 30 novembre con il Cyber Monday e non richiede l’iscrizione a Prime.