Il governo ha recentemente approvato un decreto legislativo che aggiorna il Codice dell’amministrazione digitale. Una delle novità riguarda lo SPID. I cittadini possono essere titolari di una sola identità digitale personale. Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera al Cruscotto ANPR che permetterà di consultare gli SPID associati al codice fiscale.

Controllo di eventuali attivazioni non riconosciute

Il decreto legge n. 19 del 19 febbraio 2026, convertito dalla legge n. 50 del 20 aprile 2026, ha aggiunto al Codice dell’amministrazione digitale l’art. 3-ter “Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali” che istituisce un apposito servizio dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) denominato Cruscotto ANPR.

In questa sezione sarà possibile vedere tutti gli strumenti digitali intestati al cittadino, tra cui SPID, CIE e CNS. Per ognuno di essi verranno mostrate varie informazioni, come tipo di strumento, gestore, stato, data di rilascio e scadenza. A differenza di CIE e CNS, i cittadini possono richiedere più SPID personali da gestori differenti (finché non entreranno in vigore le modifiche introdotte dal governo). Questa possibilità potrebbe essere sfruttata per truffe.

L’AgID ha chiesto al Garante della privacy un parere sul regolamento che stabilisce le modalità attuative per registrazione, aggiornamento e verifica dei dati nella sezione “Strumenti digitali” dell’ANPR o Cruscotto ANPR da parte dei gestori SPID. L’autorità ha dato quindi il via libera al regolamento che i gestori dovranno rispettare a partire dal 30 novembre.

Effettuando l’accesso alla sezione dedicata dell’ANPR, i cittadini potranno visualizzare gli SPID personali associati al proprio codice fiscale, verificare lo stato e individuare eventuali attivazioni non riconosciute, contribuendo così a prevenire furti di identità e fenomeni di sostituzioni di persona.

Una novità importante riguarda la verifica obbligatoria prima del rilascio di una nuova identità digitale. Dopo aver identificato il richiedente, il gestore dovrà interrogare ANPR (tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati) per conoscere il numero di SPID validi già associati al cittadino. L’esito dovrà essere comunicato all’interessato che potrà consultare i dettagli attraverso il Cruscotto.

L’ANPR informerà inoltre i cittadini ogni volta che verrà attivato un nuovo SPID a loro nome. Le notifiche potranno arrivare anche tramite il punto di accesso telematico (app IO) o la piattaforma digitale per le notifiche (SEND), consentendo di individuare eventuali attivazioni fraudolente. In futuro verranno aggiunti anche gli SPID professionali.