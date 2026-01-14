 Tesla FSD solo in abbonamento: non si potrà più acquistare
Tesla dice addio all'acquisto una tantum del sistema FSD: dal 14 febbraio la guida autonoma sarà proposta solo con un abbonamento mensile.
Tesla

La tecnologia FSD (Full Self-Driving) di Tesla non potrà più essere acquistata a partire dal mese prossimo: sarà proposta solo in abbonamento. L’annuncio è arrivato direttamente da Elon Musk, con un post su X in cui fissa nel 14 febbraio il giorno in cui non sarà più possibile comprare la soluzione di guida autonoma. Fino a oggi è stata venduta (dove disponibile) a 8.000 dollari.

La guida autonoma di Tesla FSD in abbonamento

Solo un altro dettaglio è stato confermato, ovvero che si tratterà di una sottoscrizione mensile. Nessuna informazione sul prezzo, ma non è difficile da indovinare. La formula as-a-service era già disponibile come opzione, per 99 dollari al mese oppure 999 dollari scegliendo di effettuare un unico pagamento annuale. Semplicemente, non sarà più possibile scegliere come portare il sistema a bordo della propria auto elettrica.

La tecnologia Full Self-Driving di Tesla non è ancora disponibile in Italia e nella maggior parte degli altri paesi nel mondo, ma solo nei territori di Stati Uniti, Canada, Cina, Messico, Porto Rico, Australia e Nuova Zelanda. In Europa il debutto sembra essere ancora lontano, nonostante i test drive andati in scena anche sulle nostre strade. Sulla pagina localizzata del sito ufficiale è chiamata Guida Autonoma al Massimo Potenziale. L’appellativo è affiancato da (Supervisionata), a ricordare che anche dopo l’attivazione è necessaria la continua attenzione di chi siede al posto del conducente.

Il nome scelto è stato a lungo al centro di un acceso dibattito e bersagliato da numerose critiche, così come accaduto per Autopilot. Il motivo è da ricercare nel fatto che non si tratta di una vera e propria guida autonoma, piuttosto di un sistema evoluto per l’assistenza alla guida. Una differenza non da poco, che potrebbe spingere qualcuno a comportamenti irresponsabili. Sono diversi i casi di incidenti documentati, causati proprio da un utilizzo non corretto.

Fonte: Elon Musk su X

Pubblicato il 14 gen 2026

Cristiano Ghidotti
14 gen 2026
