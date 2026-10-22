 Caffè e cappuccino da barista con la macchina da caffè Slim CUISINART (-40%)
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Caffè e cappuccino da barista con la macchina da caffè Slim CUISINART (-40%)

La macchina da caffè Slim CUISINART è super compatta, ha un montalatte integrato, una potenza da 15 bar ed è anche in offerta al 40%.
Caffè e cappuccino da barista con la macchina da caffè Slim CUISINART (-40%)
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La macchina da caffè Slim CUISINART è super compatta, ha un montalatte integrato, una potenza da 15 bar ed è anche in offerta al 40%.
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Sei un amante del caffè e del cappuccino e fosse per te saresti ogni giorno al bar? Allora perché non portare il bar direttamente a casa tua? Se vai velocemente su Amazon puoi avvalerti di questa promozione speciale che ti permette di ottenere la macchina da caffè Slim CUISINART a soli 119,90 euro, invece che 199,90 euro.

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Macchina da caffè Slim CUISINART: il bar dentro casa

Con la la macchina da caffè Slim CUISINART ti puoi davvero portare il bar dentro casa tua. Offre tutto quello di cui hai bisogno per farti un caffè e un cappuccino buonissimo esattamente come lo farebbe un barista. Grazie a una lancia a vapore integrata puoi creare una schiuma cremosa.

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Ha una potenza da 15 bar con porta filtro in acciaio inox per un espresso corposo e con una crema dorata. In confezione troverai due porta filtri di dimensioni diverse che ti permetteranno di fare un caffè singolo o un caffè doppio. Il misurino con pressino ti consente di avere la giusta dose di caffè e di pressarlo nella giusta misura. Senza contare che la macchina è veramente super compatta e quindi occupa pochissimo spazio. E anche semplice da usare. Sulla parte frontale troverai i pulsanti per accedere alle varie funzioni e una manopola laterale per attivare il vapore della lancia.

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Questa è davvero una promozione straordinaria da non farsi sfuggire. Perciò vai adesso su Amazon e acquista la tua macchina da caffè Slim CUISINART a soli 119,90 euro, invece che 199,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 22 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
22 ott 2026
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