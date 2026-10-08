Il ritorno dei tablet di Amazon: adesso si chiamano Alexa Tablet

Tre anni dopo aver sospeso la vendita in Italia dei suoi tablet, ecco che Amazon torna alla carica presentando nuovi dispositivi dedicati a questo segmento di mercato. Arriveranno anche da noi, sono già in preordine sull’e-commerce. Al di là della componente hardware che vedremo a breve, rispetto al passato c’è una differenza fondamentale: via il brand Fire, sostituito da Alexa. L’obiettivo è chiaro, ampliare il catalogo di prodotti che possono far leva sulle capacità dell’assistente virtuale, anche e soprattutto nella sua incarnazione Plus.

Amazon presenta i nuovi Alexa Tablet

In tutto ci sono cinque modelli, due dei quali indirizzati ai più piccoli con funzionalità ottimizzate per loro e di parental control (e senza riferimento ad Alexa nel nome). Hanno tutti in dotazione il sistema operativo Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. E questo è un altro cambiamento importante, rispetto a quanto visto con Fire OS. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate.

Alexa Tablet 8

Il primo è Alexa Tablet 8, il più compatto del trio che integra Alexa. Votato alla portabilità, è disponibile con memoria interna da 64 o 128 GB.

Display da 8,7 pollici con risoluzione 1340×800 pixel (5:3, 180 ppi), refresh rate da 60 Hz e luminosità 400 nit;

processore MediaTek MT8189 con GPU Mali-G57 MC2;

4 GB di RAM LPDDR5;

64 o 128 GB di memoria interna;

fotocamere anteriore da 5 megapixel e posteriore da 8 megapixel;

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C;

batteria da 4.600 mAh con autonomia fino a 14 ore (riproduzione video);

dimensioni 208,9×132,6×7,9 millimetri, peso 329 grammi.

Alexa Tablet 11

La diagonale dello schermo aumenta con Alexa Tablet 11. Con questo modello, Amazon alza il tiro strizzando l’occhio a chi cerca un dispositivo adatto alla riproduzione dei contenuti multimediali.

Display da 10,95 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel (16:10, 280 ppi), refresh rate da 90 Hz e luminosità 500 nit;

processore MediaTek MT8189 con GPU Mali-G57 MC2;

8 GB di RAM LPDDR5;

64 o 128 GB di memoria interna;

fotocamere anteriore e posteriore da 8 megapixel;

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C;

batteria da 6.500 mAh con autonomia fino a 15 ore (riproduzione video);

dimensioni 253,3×164,8×6,9 millimetri, peso 477 grammi.

Alexa Tablet Pro 12

Il top della gamma è Alexa Tablet Pro 12. Lo si può anche abbinare a una tastiera fisica per dar vita a un piccolo laptop utile alla produttività in movimento.

Display da 12 pollici con risoluzione 2800×1840 pixel (3:2, 280 ppi), refresh rate da 120 Hz con finitura Glossy o Nanomatte;

processore MediaTek D8400 con CPU a 8 core, GPU a 7 core e 26 TOPS;

8 o 16 GB di RAM LPDDR5X;

128 o 256 GB di memoria interna;

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth e porta USB 3.0 Type-C;

batteria da 9.000 mAh con autonomia fino a 16 ore (riproduzione video) e ricarica da 27 W;

dimensioni 270,8×183,9×6,5 millimetri, peso 555 grammi.

Kids Tablet 8

Display da 8,7 pollici;

4 GB di RAM;

64 GB di memoria interna.

Kids Tablet 11

Display da 11 pollici;

8 GB di RAM;

64 GB di memoria interna.

Cuore Android con Google Play e Alexa+

Come già anticipato, la piattaforma software è Android e non manca l’accesso a Google Play, che sui vecchi modelli con Fire OS poteva essere abilitato solo dopo aver aggirato le restrizioni integrate, tramite l’installazione manuale dei componenti necessari.

Amazon ha ottimizzato il tutto per favorire l’utilizzo di Alexa+, permettendo di interagire con la sua AI attraverso un box che compare sopra l’app aperta. A conti fatti, diventa una sorta di layer sempre disponibile, da richiamare all’occorrenza. In questo modo può vedere cosa c’è sullo schermo (se viene concessa l’autorizzazione) e agire di conseguenza, suggerendo cosa fare o rispondendo alle domande dell’utente.

A questo si aggiungono il browser Silk preinstallato per la navigazione e le altre app del gruppo, inclusa Kindle.

I prezzi di tutti i modelli

Diamo infine un’occhiata ai prezzi stabiliti da Amazon per i suoi nuovi tablet e per gli accessori dedicati. Eccoli.

C’è anche la possibilità di scegliere bundle come quello per la produttività che include Alexa Tablet Pro 12, la tastiera Pro e la Pro Pen, al prezzo di 649,99 euro per la versione da 128 GB con finitura Glossy e 704,99 euro per quella Nanomatte, mentre quella Nanomatte da 256 GB costa 804,99 euro.