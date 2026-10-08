 Il ritorno dei tablet di Amazon: adesso si chiamano Alexa Tablet
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il ritorno dei tablet di Amazon: adesso si chiamano Alexa Tablet

Cinque modelli, due dei quali destinati ai più piccoli: i nuovi tablet di Amazon sono ufficiali e Alexa è la protagonista assoluta.
Il ritorno dei tablet di Amazon: adesso si chiamano Alexa Tablet
Tecnologia Mobile
Cinque modelli, due dei quali destinati ai più piccoli: i nuovi tablet di Amazon sono ufficiali e Alexa è la protagonista assoluta.
Amazon
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Tre anni dopo aver sospeso la vendita in Italia dei suoi tablet, ecco che Amazon torna alla carica presentando nuovi dispositivi dedicati a questo segmento di mercato. Arriveranno anche da noi, sono già in preordine sull’e-commerce. Al di là della componente hardware che vedremo a breve, rispetto al passato c’è una differenza fondamentale: via il brand Fire, sostituito da Alexa. L’obiettivo è chiaro, ampliare il catalogo di prodotti che possono far leva sulle capacità dell’assistente virtuale, anche e soprattutto nella sua incarnazione Plus.

Preordine il nuovo Alexa Tablet 8

Amazon presenta i nuovi Alexa Tablet

In tutto ci sono cinque modelli, due dei quali indirizzati ai più piccoli con funzionalità ottimizzate per loro e di parental control (e senza riferimento ad Alexa nel nome). Hanno tutti in dotazione il sistema operativo Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. E questo è un altro cambiamento importante, rispetto a quanto visto con Fire OS. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate.

Alexa Tablet 8

Il primo è Alexa Tablet 8, il più compatto del trio che integra Alexa. Votato alla portabilità, è disponibile con memoria interna da 64 o 128 GB.

Il design di Alexa Tablet 8

  • Display da 8,7 pollici con risoluzione 1340×800 pixel (5:3, 180 ppi), refresh rate da 60 Hz e luminosità 400 nit;
  • processore MediaTek MT8189 con GPU Mali-G57 MC2;
  • 4 GB di RAM LPDDR5;
  • 64 o 128 GB di memoria interna;
  • fotocamere anteriore da 5 megapixel e posteriore da 8 megapixel;
  • connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C;
  • batteria da 4.600 mAh con autonomia fino a 14 ore (riproduzione video);
  • dimensioni 208,9×132,6×7,9 millimetri, peso 329 grammi.

Nuovo Amazon Alexa Tablet 8, 4 GB di RAM, 64 GB, tablet compatto da 8,7″ con display brillante, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Turchese

Nuovo Amazon Alexa Tablet 8, 4 GB di RAM, 64 GB, tablet compatto da 8,7″ con display brillante, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Turchese

249,99
Vedi l’offerta

Alexa Tablet 11

La diagonale dello schermo aumenta con Alexa Tablet 11. Con questo modello, Amazon alza il tiro strizzando l’occhio a chi cerca un dispositivo adatto alla riproduzione dei contenuti multimediali.

Il design di Alexa Tablet 11

  • Display da 10,95 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel (16:10, 280 ppi), refresh rate da 90 Hz e luminosità 500 nit;
  • processore MediaTek MT8189 con GPU Mali-G57 MC2;
  • 8 GB di RAM LPDDR5;
  • 64 o 128 GB di memoria interna;
  • fotocamere anteriore e posteriore da 8 megapixel;
  • connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C;
  • batteria da 6.500 mAh con autonomia fino a 15 ore (riproduzione video);
  • dimensioni 253,3×164,8×6,9 millimetri, peso 477 grammi.

Nuovo Amazon Alexa Tablet 11, 8 GB di RAM, 64 GB, straordinario schermo 2,5K da 11″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Ametista

Nuovo Amazon Alexa Tablet 11, 8 GB di RAM, 64 GB, straordinario schermo 2,5K da 11″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Ametista

349,99
Vedi l’offerta

Alexa Tablet Pro 12

Il top della gamma è Alexa Tablet Pro 12. Lo si può anche abbinare a una tastiera fisica per dar vita a un piccolo laptop utile alla produttività in movimento.

Il design di Alexa Tablet Pro 12

  • Display da 12 pollici con risoluzione 2800×1840 pixel (3:2, 280 ppi), refresh rate da 120 Hz con finitura Glossy o Nanomatte;
  • processore MediaTek D8400 con CPU a 8 core, GPU a 7 core e 26 TOPS;
  • 8 o 16 GB di RAM LPDDR5X;
  • 128 o 256 GB di memoria interna;
  • connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth e porta USB 3.0 Type-C;
  • batteria da 9.000 mAh con autonomia fino a 16 ore (riproduzione video) e ricarica da 27 W;
  • dimensioni 270,8×183,9×6,5 millimetri, peso 555 grammi.

Nuovo Amazon Alexa Tablet 12 Pro, 8 GB di RAM, 128 GB, straordinario schermo 2,8K da 12″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Grafite

Nuovo Amazon Alexa Tablet 12 Pro, 8 GB di RAM, 128 GB, straordinario schermo 2,8K da 12″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Grafite

499,99
Vedi l’offerta

Kids Tablet 8

Il design di Kids Tablet 8

  • Display da 8,7 pollici;
  • 4 GB di RAM;
  • 64 GB di memoria interna.

Amazon Kids Tablet 8 (ultimo modello), schermo HD da 8,7

Amazon Kids Tablet 8 (ultimo modello), schermo HD da 8,7″, batteria che dura tutto il giorno, 1 anno di Kids+ con video, app, giochi e audiolibri, custodia rigida sottile inclusa (turchese)

229,99
Vedi l’offerta

Kids Tablet 11

Il design di Kids Tablet 11

  • Display da 11 pollici;
  • 8 GB di RAM;
  • 64 GB di memoria interna.

Amazon Kids Tablet 11 (ultimo modello), schermo 2,5K da 11

Amazon Kids Tablet 11 (ultimo modello), schermo 2,5K da 11″, batteria per tutto il giorno, 1 anno di Kids+ con video, app, giochi e audiolibri, custodia rigida sottile inclusa (turchese)

329,99
Vedi l’offerta

Cuore Android con Google Play e Alexa+

Come già anticipato, la piattaforma software è Android e non manca l’accesso a Google Play, che sui vecchi modelli con Fire OS poteva essere abilitato solo dopo aver aggirato le restrizioni integrate, tramite l’installazione manuale dei componenti necessari.

Amazon ha ottimizzato il tutto per favorire l’utilizzo di Alexa+, permettendo di interagire con la sua AI attraverso un box che compare sopra l’app aperta. A conti fatti, diventa una sorta di layer sempre disponibile, da richiamare all’occorrenza. In questo modo può vedere cosa c’è sullo schermo (se viene concessa l’autorizzazione) e agire di conseguenza, suggerendo cosa fare o rispondendo alle domande dell’utente.

A questo si aggiungono il browser Silk preinstallato per la navigazione e le altre app del gruppo, inclusa Kindle.

I prezzi di tutti i modelli

Diamo infine un’occhiata ai prezzi stabiliti da Amazon per i suoi nuovi tablet e per gli accessori dedicati. Eccoli.

C’è anche la possibilità di scegliere bundle come quello per la produttività che include Alexa Tablet Pro 12, la tastiera Pro e la Pro Pen, al prezzo di 649,99 euro per la versione da 128 GB con finitura Glossy e 704,99 euro per quella Nanomatte, mentre quella Nanomatte da 256 GB costa 804,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: Amazon

Pubblicato il 8 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tablet Android con accessori in offerta su Amazon: è Teclast P50T

Tablet Android con accessori in offerta su Amazon: è Teclast P50T
Garmin vivoactive 6 è al suo minimo storico nella Festa di Prime

Garmin vivoactive 6 è al suo minimo storico nella Festa di Prime
iPhone 17e un affare su Amazon: non perdere lo sconto

iPhone 17e un affare su Amazon: non perdere lo sconto
Motorola edge 70: ultimi pezzi a 379€ alla Festa delle Offerte Prime

Motorola edge 70: ultimi pezzi a 379€ alla Festa delle Offerte Prime
Tablet Android con accessori in offerta su Amazon: è Teclast P50T

Tablet Android con accessori in offerta su Amazon: è Teclast P50T
Garmin vivoactive 6 è al suo minimo storico nella Festa di Prime

Garmin vivoactive 6 è al suo minimo storico nella Festa di Prime
iPhone 17e un affare su Amazon: non perdere lo sconto

iPhone 17e un affare su Amazon: non perdere lo sconto
Motorola edge 70: ultimi pezzi a 379€ alla Festa delle Offerte Prime

Motorola edge 70: ultimi pezzi a 379€ alla Festa delle Offerte Prime
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
8 ott 2026
Link copiato negli appunti