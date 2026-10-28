 PrivateVPN è in offerta: 36 mesi a poco più di 2 euro al mese
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PrivateVPN è in offerta: 36 mesi a poco più di 2 euro al mese

Con l'offerta in corso, PrivateVPN ha un costo di poco più di 2 euro al mese per 36 mesi: ecco la promozione da attivare oggi per sfruttare la VPN.
PrivateVPN è in offerta: 36 mesi a poco più di 2 euro al mese
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Con l'offerta in corso, PrivateVPN ha un costo di poco più di 2 euro al mese per 36 mesi: ecco la promozione da attivare oggi per sfruttare la VPN.
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PrivateVPN rappresenta l’opzione giusta per una nuova VPN illimitata da utilizzare per un lungo periodo di tempo e con condizioni molto vantaggiose. Sfruttando la promo in corso, infatti, è possibile ottenere uno sconto dell’85% sul piano di 36 mesi. Il costo del servizio si riduce a 2,08 euro al mese (IVA inclusa). Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di PrivateVPN, accessibile dal box qui di sotto. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e solo per i nuovi utenti che attivano l’offerta tramite il sito del servizio.

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La VPN da scegliere oggi è PrivateVPN

PrivateVPN ha tutte le carte in regola per essere la soluzione giusta per una nuova VPN senza limiti. Il servizio propone la possibilità di navigare con la protezione della crittografia del traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche da rete non privata.

In aggiunta, è possibile sfruttare un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di aggirare blocchi su base geografica. La VPN è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea, per una protezione multi-dispositivo.

Da segnalare anche che la VPN presenta una politica zero log e, quindi, non prevede alcun tracciamento dell’attività dell’utente durante la navigazione, offrendo così la certezza della massima privacy.

La promozione in corso abbatte il costo della VPN. Scegliendo il piano di 36 mesi, infatti, PrivateVPN ora costa a 2,08 euro al mese (IVA inclusa) con uno sconto dell’85% sul costo del servizio. L’offerta in corso include 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta descritta è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per chi richiede l’attivazione del servizio tramite il box qui di sotto, seguendo una breve procedura online.

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Pubblicato il 28 ott 2026

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Davide Raia
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28 ott 2026
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