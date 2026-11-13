Xbox originale, 25 giochi arrivano su PC: operazione nostalgia

Venticinque anni fa Microsoft portava nei nostri salotti un parallelepipedo verde e nero, era la prima Xbox. Oggi, per festeggiarne il compleanno, l’azienda ha deciso di riportare i suoi giochi storici su PC, in formato digitale. La chiama “preservazione di nuova generazione”. Peccato che, per riscoprire quei classici, bisogni mettere mano al portafoglio. Ma ammettiamolo, il tuffo nel passato ha il suo fascino.

Giochi Xbox originali su PC

A luglio il progetto era partito in sordina, con appena quattro titoli. Ora diventano 25, quindi 21 nuovi arrivi. Microsoft assicura che tutti i giochi si possono giocare con mouse e tastiera. Per qualcuno nato con il pad in mano questa è un’eresia, per altri una benedizione. Per giocare servono le copie digitali, che si deve già possedere o comprare.

Per la prima volta nella storia, i giochi della Xbox originale avranno gli obiettivi sbloccabili. All’epoca non esistevano, l’unico trofeo era battere il cugino più grande e rinfacciarglielo per anni.

Si parte con quattro titoli:

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords

Blinx: The Time Sweeper

Conker: Live and Reloaded

Gli obiettivi sbloccabili funzioneranno anche su Xbox One e Xbox Series, dopo un aggiornamento di sistema. Altri giochi seguiranno, a data da destinarsi.

La lista completa dei giochi Xbox

Armed and Dangerous

Blinx: The Time Sweeper

Conker: Live and Reloaded

Crimson Skies: High Road to Revenge

Disney’s Chicken Little

The Elder Scrolls III: Morrowind

Fuzion Frenzy

Grabbed by the Ghoulies

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb

Red Faction II

Secret Weapons Over Normandy

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars: Jedi Starfighter

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: Starfighter – Special Edition

Star Wars: The Clone Wars

Thrillville

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

Ben undici titoli su venticinque portano il marchio Star Wars…. Quasi tutti hanno già una versione PC, e di esclusive vere dell’epoca ce ne sono poche. Va detto però, per onestà, che molti di quei giochi erano davvero ottimi.

Chi pensa di recuperare il vecchio disco dalla scatola delle cose inutili e infilarlo nel PC, se lo può scordare. I dischi della Xbox originale, e anche quelli della Xbox 360, non rientrano nel programma da disco a digitale di Microsoft. Sono nati prima del numero di serie univoco che l’azienda ha incorporato nei dischi di Xbox One, e senza quel numero il sistema non ha modo di riconoscerli. La retrocompatibilità su PC sembra funzionare grazie a un emulatore.

Game Pass: quasi tutto a pagamento

Il lato meno simpatico è che la maggior parte dei nuovi titoli non è inclusa su Xbox Game Pass. Solo sei giochi lo sono, ovvero: Blinx; Conker; Crimson Skies; Fuzion Frenzy; Morrowind e Grabbed by the Ghoulies. Per tutti gli altri, bisogna pagare.

Gli indizi sul futuro

Dei documenti Microsoft trapelati avevano indicato ottobre 2026 come il “lancio completo” dei giochi Xbox originali su PC. Per quelli di Xbox 360 si parlava di un arrivo graduale sulle console di nuova generazione tra il 2027 e il 2028. Nello stesso periodo dovrebbero debuttare un portatile e una console chiamata Helix.

Se il piano regge, Helix riuscirà a far girare giochi di ogni generazione Xbox. Resta solo da capire se, sotto la scocca, sarà una console o un PC Windows con un bel vestito.