Ryanair aggiorna le misure del bagaglio a mano: ecco quello da acquistare

Se viaggi spesso con compagnie low cost come Ryanair, o se stai programmando un viaggio nelle prossime settimane, approfitta di questa promozione per avere il giusto bagaglio a mano. Se vai subito su Amazon puoi avere questo zaino a soli 14,56 euro, invece che 16,99 euro.

Se già il prezzo di listino era bassissimo con questo sconto del 14%, è da prendere a occhi chiusi. Con questo fantastico zaino riuscirai a volare praticamente su tutte le compagnie low cost senza pagare il bagaglio a mano. Fai in fretta però perché l’offerta è a tempo limitato e dunque potrebbe scadere a breve.

Ryanair e altre compagnie low cost senza costi extra

Per viaggiare senza pagare i costi extra su Ryanair, e tante altre compagnie low cost, devi avere il bagaglio a mano delle giuste dimensioni e questo che ti stiamo segnalando è perfetto. Anche se la compagnia irlandese ha da poco ha aggiornato le dimensioni per il bagaglio in stiva con questo zainetto che misura 40 x 20 x 25 cm stai tranquillo.

Nonostante sia estremamente compatto possiede diverse tasche pensate per riuscire a tenere all’interno tutti i vestiti e gli oggetti importanti garantendoti una vacanza serena. Ha una tasca principale capiente con tasche secondarie più piccole e cinghie per stringere e allargare lo zaino come desideri. Inoltre è robusto, resistente all’acqua, traspirante e possiede spallacci e schienale imbottiti per tenerlo in spalla tutto il tempo che vuoi senza che ti dia fastidio. E ha una maniglia sull parte superiore.

A questa cifra non puoi davvero trovare qualcosa di meglio, quindi non tardare rischiando di perderti la promozione. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo zaino per volare con Ryanair a soli 14,56 euro, invece che 16,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.