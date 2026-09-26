 Piatti buonissimi e senza grassi con la friggitrice ad aria Russell Hobbs da 8L
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Piatti buonissimi e senza grassi con la friggitrice ad aria Russell Hobbs da 8L

Cucina tutto quello che vuoi in modo semplice, veloce e soprattutto sano con la friggitrice ad aria Russell Hobbs da 8 litri e 7 funzioni.
Piatti buonissimi e senza grassi con la friggitrice ad aria Russell Hobbs da 8L
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Cucina tutto quello che vuoi in modo semplice, veloce e soprattutto sano con la friggitrice ad aria Russell Hobbs da 8 litri e 7 funzioni.
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Il modo per cucinare più velocemente per diverse persone piatti buonissimi e senza grassi è sicuramente quello di acquistare una friggitrice ad aria di qualità. Oggi su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la Russell Hobbs da 8 litri a soli 78,90 euro, invece che 109 euro.

Sul pezzo di partenza indicato da Amazon c’è uno sconto del 28% che ti fa risparmiare più di 20 euro sul totale. E puoi anche decidere di acquistarla subito e pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. L’offerta è a tempo limitato e quindi devi essere velocissima.

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Russell Hobbs con cestello da 8 litri e 7 funzioni preimpostate

La bellezza di avere una friggitrice ad aria come la Russell Hobbs è che per molte preparazioni non dovrai praticamente toccare i fornelli e nemmeno accendere il forno. Quindi meno sporco in cucina e niente odore di fritto. La friggitrice è abbastanza pratica, compatta e puoi staccare il cestello per pulirlo più facilmente potendolo anche mettere in lavastoviglie.

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La sua capacità da 8 litri ti permetterà di cucinare per diverse persone senza problemi senza mettere nemmeno una goccia d’olio all’interno. La tecnologia Rapid Air crea un turbine d’aria calda che arriva fino a 220° e cuoce tutto in modo uniforme. Puoi avvalerti di 7 programmi preimpostati per cuocere ad esempio le patatine fritte, il pollo e le uova e puoi anche scongelare e disidratare gli alimenti. Sul pratico display potrai gestire le varie opzioni tra cui la temperatura e il timer.

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Non tardare perché un’occasione del genere sparirà sicuramente a breve e sarebbe un peccato perderla. Perciò fiondati su Amazon e acquista la tua Russell Hobbs da 8 litri a soli 78,90 euro, invece che 109 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 26 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
26 set 2026
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