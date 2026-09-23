Tineco Floor ONE S7 Master: potentissima lavapavimenti in sconto di 190€

Approfitta anche tu di questa promozione più unica che rara per accaparrarti una delle migliori lavapavimenti in commercio a un prezzo decisamente più basso. Stiamo parlando della mitica Tineco Floor ONE S7 Masterche ora su Amazon puoi avere a 309 euro, invece che 499 euro.

Sembra incredibile ma ti posso assicurare che è tutto vero. Non ci sono errori di prezzo, bensì uno sconto del 38% che ti fa risparmiare la bellezza di 190 euro sul totale. Inoltre potrai gestire il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Tineco Floor ONE S7 Master: zero fatica e pulizia eccezionale

Con la Tineco Floor ONE S7 Master potrai avere pavimenti splendenti facendo meno sforzo e mettendoci soprattutto meno tempo. Gode infatti di una potentissima aspirazione da 23.000 pa che è in grado di sollevare facilmente qualsiasi tipo di sporco, dai peli di animali domestici ai detriti. L’innovativo raschietto StreakFree offre una pulizia perfetta anche sullo sporco più ostinato e non lascia macchie o residui.

Ha un serbatoio dell’acqua pulita posizionato sulla testa per aumentare la potenza di pulizia e ridurre l’affaticamento durante l’uso. Inoltre, grazie alla sua forma squadrata, riesce ad arrivare anche negli angoli garantendo una pulizia perfetta. La luce verde grandangolare a 150° illumina un’area più ampia e ti aiuta a rilevare anche le particelle di polvere minuscole. Offre un’autonomia che arriva fino a 65 minuti e ha una doppia modalità di asciugatura (da 5 min e da 40 min) automatica che potrai scegliere in base alle tue esigenze.

Quella di oggi è sicuramente una grande opportunità per avere una delle migliori lavapavimenti in commercio a un prezzo vantaggioso. Perciò corri su Amazon e acquista la tua Tineco Floor ONE S7 Master a 309 euro, invece che 499 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.