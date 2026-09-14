 NeN rivoluziona l'energia: prezzo della luce bloccato per 10 anni e addio rincari in bolletta
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NeN rivoluziona l'energia: prezzo della luce bloccato per 10 anni e addio rincari in bolletta

Basta sorprese a fine mese: con NeN decidi tu come pagare tra rata costante e consumo reale.
NeN rivoluziona l'energia: prezzo della luce bloccato per 10 anni e addio rincari in bolletta
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Basta sorprese a fine mese: con NeN decidi tu come pagare tra rata costante e consumo reale.
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La gestione delle utenze negli ultimi anni è diventata come un terno al lotto: districarsi tra decine di offerte, trovare l’opportunità migliore mentre il mercato energetico continua ad essere soggetto a rincari anche importanti può essere complicato e faticoso. Perché non mettere fine a tutto questo con un’offerta a prezzo fisso? In questo senso, NeN Energia ne rivoluziona il concetto e permette non solo di bloccare il prezzo della luce o del gas per 2 anni, ma nel caso della luce puoi anche congelare il costo per addirittura 10 anni.

Attiva l’offerta

Partiamo proprio da qui: il piano Luce | Dieci è una formula senza precedenti nel mercato dell’energia perché permette di bloccare il prezzo della materia prima luce fino al 2036 a 0,119€/kWh con una quota fissa di 72 euro l’anno.

Se preferisci invece una soluzione più tradizionale è disponibile anche la tariffa Luce | Due che permette di bloccare il prezzo della luce per due anni a 0,139€/kWh con quota fissa di 96 euro l’anno. In questo caso, l’offerta è attivabile anche sul gas, con una tariffa bloccata a 0,550€/Smc e una quota fissa di 108 euro l’anno.

Molto interessanti sono anche le modalità di pagamento: puoi scegliere l’opzione a prezzo bloccato a consumo, con cui la fatturazione funziona in maniera tradizionale e paghi ogni mese esattamente ciò che si è consumato. In alternativa, ecco la possibilità della rata fissa: il sistema calcola la spesa annuale presunta e la suddivide in dodici rate costanti identiche ogni mese, aggiornando l’importo solo a fine anno sulla base dell’andamento reale.

Passare a NeN ti offre quindi flessibilità, convenienza e libertà di scegliere persino come pagare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 set 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
14 set 2026
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