NeN rivoluziona l'energia: prezzo della luce bloccato per 10 anni e addio rincari in bolletta

La gestione delle utenze negli ultimi anni è diventata come un terno al lotto: districarsi tra decine di offerte, trovare l’opportunità migliore mentre il mercato energetico continua ad essere soggetto a rincari anche importanti può essere complicato e faticoso. Perché non mettere fine a tutto questo con un’offerta a prezzo fisso? In questo senso, NeN Energia ne rivoluziona il concetto e permette non solo di bloccare il prezzo della luce o del gas per 2 anni, ma nel caso della luce puoi anche congelare il costo per addirittura 10 anni.

Partiamo proprio da qui: il piano Luce | Dieci è una formula senza precedenti nel mercato dell’energia perché permette di bloccare il prezzo della materia prima luce fino al 2036 a 0,119€/kWh con una quota fissa di 72 euro l’anno.

Se preferisci invece una soluzione più tradizionale è disponibile anche la tariffa Luce | Due che permette di bloccare il prezzo della luce per due anni a 0,139€/kWh con quota fissa di 96 euro l’anno. In questo caso, l’offerta è attivabile anche sul gas, con una tariffa bloccata a 0,550€/Smc e una quota fissa di 108 euro l’anno.

Molto interessanti sono anche le modalità di pagamento: puoi scegliere l’opzione a prezzo bloccato a consumo, con cui la fatturazione funziona in maniera tradizionale e paghi ogni mese esattamente ciò che si è consumato. In alternativa, ecco la possibilità della rata fissa: il sistema calcola la spesa annuale presunta e la suddivide in dodici rate costanti identiche ogni mese, aggiornando l’importo solo a fine anno sulla base dell’andamento reale.

Passare a NeN ti offre quindi flessibilità, convenienza e libertà di scegliere persino come pagare.