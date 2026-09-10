Cucina veloce e meno calorica con la friggitrice ad aria Cosori a doppio cestello da 8,5L

Ami la cucina e sei sempre alla ricerca di ricette gustose e poco caloriche? Stai anche pensando a un modo per essere più veloce? Allora dai un’occhiata a questa offerta interessantissima. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la friggitrice ad aria Cosori con doppio cestello a 126,34 euro, anziché 149,99 euro.

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Friggitrice ad aria Cosori: cucina di tutto in modo semplice

La friggitrice ad aria Cosori ha due cestelli indipendenti da 4,25 litri e dunque potrai cucinare in contemporanea due pietanze diverse. E ovviamente possiede due pannelli che controllano ognuno un cestello, permettendoti di regolare temperatura e timer diversi. Questo garantisce una versatilità straordinaria. In più ognuno dei cestelli ha una piccola finestrella dove potrai vedere di tanto in tanto come sta andando la cottura delle pietanze.

Non dovrai mettere all’interno olio e questo ti consente di cucinare con meno calorie e grassi pur mantenendo un ottimo sapore. Puoi usare sia le ricette già impostate per le preparazioni più comuni oppure puoi impostare timer e temperatura manualmente. L’intervallo di tempo va da 1 minuto a 24 ore mentre quello della temperatura da 35° C fino a 230° C. Inoltre scaricando gratuitamente l’app VeSync potrai accedere a 50 ricette online per dare sfogo alla tua arte culinaria.

Davvero un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Perciò vai all’istante su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Cosori con doppio cestello a 126,34 euro, anziché 149,99 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonata? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.