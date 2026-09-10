 Cucina veloce e meno calorica con la friggitrice ad aria Cosori a doppio cestello da 8,5L
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Cucina veloce e meno calorica con la friggitrice ad aria Cosori a doppio cestello da 8,5L

La friggitrice ad aria Cosori con doppio cestello da 8,5 litri ti permetterà di cucinare qualsiasi pietanza in modo semplice e con pochi grassi.
Cucina veloce e meno calorica con la friggitrice ad aria Cosori a doppio cestello da 8,5L
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La friggitrice ad aria Cosori con doppio cestello da 8,5 litri ti permetterà di cucinare qualsiasi pietanza in modo semplice e con pochi grassi.
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Ami la cucina e sei sempre alla ricerca di ricette gustose e poco caloriche? Stai anche pensando a un modo per essere più veloce? Allora dai un’occhiata a questa offerta interessantissima. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la friggitrice ad aria Cosori con doppio cestello a 126,34 euro, anziché 149,99 euro.

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Friggitrice ad aria Cosori: cucina di tutto in modo semplice

La friggitrice ad aria Cosori ha due cestelli indipendenti da 4,25 litri e dunque potrai cucinare in contemporanea due pietanze diverse. E ovviamente possiede due pannelli che controllano ognuno un cestello, permettendoti di regolare temperatura e timer diversi. Questo garantisce una versatilità straordinaria. In più ognuno dei cestelli ha una piccola finestrella dove potrai vedere di tanto in tanto come sta andando la cottura delle pietanze.

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Non dovrai mettere all’interno olio e questo ti consente di cucinare con meno calorie e grassi pur mantenendo un ottimo sapore. Puoi usare sia le ricette già impostate per le preparazioni più comuni oppure puoi impostare timer e temperatura manualmente. L’intervallo di tempo va da 1 minuto a 24 ore mentre quello della temperatura da 35° C fino a 230° C. Inoltre scaricando gratuitamente l’app VeSync potrai accedere a 50 ricette online per dare sfogo alla tua arte culinaria.

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Pubblicato il 10 set 2026

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Pubblicato il
10 set 2026
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