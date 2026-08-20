 Caffè e cappuccio da Bar con la Magnifica Evo (ricondizionata come nuova)
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Caffè e cappuccio da Bar con la Magnifica Evo (ricondizionata come nuova)

Goditi questa ottima promozione di eBay per portarti a casa la macchina per caffè e cappuccino Magnifica Evo (ricondizionata come nuova).
Caffè e cappuccio da Bar con la Magnifica Evo (ricondizionata come nuova)
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Goditi questa ottima promozione di eBay per portarti a casa la macchina per caffè e cappuccino Magnifica Evo (ricondizionata come nuova).
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Hai sempre sognato di avere a casa una macchina per il caffè e il cappuccino, con macinacaffè integrato, ma finora i prezzi proibitivi ti hanno sempre tenuto lontano dal realizzarlo? Allora oggi puoi fare il colpaccio. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello la macchina per caffè e cappuccino Magnifica Evo (ricondizionata come nuova) a soli 275,40 euro, invece che 669,90 euro, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento.

Questo è davvero un super affare. Sul prezzo di listino c’è uno sconto del 57% che ti permette di risparmiare un totale di oltre 394 euro. Il prodotto è ricondizionato in modo professionale, è perfettamente funzionante e non ha segni di usura. Praticamente è come nuova. Inoltre potrai decidere di dilazionare il pagamento in tre comode rate da 96,63 euro a interessi zero con Klarna.

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Magnifica Evo (ricondizionata come nuova) a un prezzo shock

Chiaramente a questa cifra la macchina per caffè e cappuccino Magnifica Evo (ricondizionata come nuova) è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Potrai goderti la tua bevanda preferita esattamente come la prenderesti nel tuo bar di fiducia senza però muoverti da casa. È dotata di un macinacaffè integrato che potrai regolare su 13 livelli differenti per ottenere esattamente la mancinatura che desideri.

La tecnologia LatteCrema Hot, con sistema automatico brevettato De Longhi, miscela vapore, aria e latte fresco per garantire un cappuccio perfetto con schiuma densa e vellutata senza che tu faccia niente. Premi un bottone ed è tutto pronto. Anche l’interfaccia con display a colori è super intuitiva e a tasti a sfioramento dedicati per un accesso diretto a tantissime funzionalità in modo da essere estremamente semplice.

Macchina da caffè Magnifica Evo Next ECAM310.60.B | Ricondizionato

Macchina da caffè Magnifica Evo Next ECAM310.60.B | Ricondizionato

289,90669,90€-57%
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Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche incredibili di questa macchina per caffè e cappuccino. Oggi la puoi avere a un prezzo molto più basso. Perciò vai all’istante su eBay e acquista la tua Magnifica Evo (ricondizionata come nuova) a soli 275,40 euro, invece che 669,90 euro, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ago 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
20 ago 2026
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