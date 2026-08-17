Omarchy 4, major release per la distro Linux basata su Arch

Tra le distribuzioni Linux rese disponibili negli ultimi giorni, segnaliamo Omarchy 4. È quella basata su Arch e curata da David Heinemeier Hansson. La nuova major release è stata soprannominata Quattro e il suo creatore l’ha presentata con un filmato (proposto qui sotto) che come sfondo del desktop ha proprio un Audi Quattro in versione rally. Un assist perfetto.

Le novità più importanti di Omarchy 4

Definita come la release più importante dall’inizio del progetto , porta con sé novità di rilievo come la shell del desktop rivista in Quickshell in cui barra, launcher, menu, notifiche, indicatori a schermo, pannelli e lock screen tutti gestiti da un unico processo, sempre in esecuzione e dotato di un’architettura a plugin. Questo ha permesso l’eliminazione di elementi come Waybar, Walker, Mako e SwayOSD. Tra le altre cose, questo consente una maggiore personalizzazione dell’interfaccia facendo leva sui temi.

Migliorano poi ridimensionamento del testo, supporto alle configurazioni Hyprland, collegamento a monitor esterni e funzionalità di rete. Tra le aggiunte figurano i pannelli per meteo, Tailscale e Dropbox e diverse applicazioni come Omawrite per la scrittura del codice, Omacut per tagliare i video (basata su ffmpeg), la calcolatrice Omacalc e la possibilità di configurare agenti di coding facendo leva su diversi modelli AI (Claude Code, Codex, OpenCode, Gemini, Grok, Copilot e così via). Rimandiamo al sito ufficiale per il download dell’ISO, scesa al di sotto dei 6 GB e con un processo di installazione reso circa il 30% più veloce. È possibile effettuare l’aggiornamento da una edizione precedente.