Rasa, rifinisci e regola viso e corpo con il Philips OneBlade Pro 360

Stai pensando di acquistare un rasoio elettrico che ti permetta di radere, rifinire e regolare facilmente sia il viso che il corpo senza spendere un mucchio di soldi? Allora vai immediatamente su eBay e aggiungi al tuo carrello il Philips OneBlade Pro 360 Face + Body a 46,99, invece che 64,99 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da eBay c’è dunque uno sconto del 28% che ti fa risparmiare 18 euro sul totale. Per ciò che potrai ottenere non è davvero niente male. Fai presto però perché ci sono pochissime unità disponibili e ovviamente lo vorranno in tanti.

Philips OneBlade Pro 360 Face + Body è spettacolare

Philips OneBlade Pro 360 Face + Body è straordinariamente versatile sia per le sue caratteristiche di taglio che per il suo design portatile. Con la lama 360 che si flette in tutte le direzioni per adattarsi al contorno del viso riuscirai a radere ogni zona senza fare troppi passaggi e quindi irritando meno la pelle. Inoltre c’è un sistema a doppia rotazione con lame che si muovono 1200 volte al minuto per una rasatura perfetta.

Puoi usare il pettine di precisione regolabile con 14 lunghezze da 0,4 a 10 mm oppure puoi attaccare il pettine protettivo per il corpo che evita che la lama tocchi direttamente la pelle sulle zone delicate. Ha un design estremamente compatto e pratico, completamente impermeabile, e quindi potrai usarlo sia a secco che con la schiuma da barba e sotto la doccia. Ogni lama dura fino a 4 mesi e in confezione ne troverai 2. Inoltre la batteria ha una durata di un’ora e mezza, e si ricarica completamente in un’ora.

Questa è sicuramente la migliore soluzione per avere in un unico dispositivo tutto quello che ti serve per la cura del viso e del corpo. Dunque vai ora su eBay e acquista il tuo Philips OneBlade Pro 360 Face + Body a 46,99, invece che 64,99 euro. Completando l’ordine adesso potrai riceverlo comodamente a casa tua in 3 giorni senza costi aggiuntivi.