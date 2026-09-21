Denti puliti e gengive sane con lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 in offerta

Rispetto a uno spazzolino tradizionale uno spazzolino elettrico ti permette di avere una pulizia dei denti decisamente migliore. Se fai alla svelta puoi mettere le mani su uno dei modelli più interessanti sul mercato a un ottimo prezzo. Vai su Amazon e puoi aggiungere al tuo carrello l’Oral-B iO 3 a soli 47,13 euro, invece che 55,45 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon non c’è uno sconto del 15% che ti permette di risparmiare su un prezzo già non altissimo. Anche perché potrai ottenere un ottimo spazzolino elettrico che garantirà una pulizia dei denti straordinaria. Fai alla svelta però, l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro.

Oral-B iO 3 è un ottimo spazzolino elettrico a un gran prezzo

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è leggero e ha un impugnatura maneggevole. Possiede un pratico LED che si illumina quando la testina è consumata e va sostituita così che avrai sempre la migliore efficienza. Possiede anche un anello luminoso che si illumina per 2 minuti indicandoti il tempo in cui devi spazzolare i denti. Mentre una vibrazione ogni 30 secondi ti aiuta a capire quando cambiare zona.

Grazie a un sensore della pressione lo spazzolino elettrico ti avvisa quando eserciti troppa forza per non rovinare le gengive. Riesce a rimuovere il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino tradizionale e potrai scegliere tra 3 modalità di pulizia: quotidiana, per denti sensibili e sbiancante. La batteria è in grado di durare fino a due settimane. In confezione troverai anche una custodia da viaggio molto comoda e una tubetto di dentifricio professionale.

Davvero una grandissima occasione da non lasciarsi sfuggire. Per cui vai ora su Amazon e acquista il tuo Oral-B iO 3 a soli 47,13 euro, invece che 55,45 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.