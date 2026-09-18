 Apple, sciopero nei negozi italiani nel giorno degli iPhone 18 Pro
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Apple, sciopero nei negozi italiani nel giorno degli iPhone 18 Pro

Sciopero nazionale per i dipendenti Apple Retail in Italia: i lavoratori chiedono assunzioni, stabilizzazioni e condizioni migliori.
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Sciopero nazionale per i dipendenti Apple Retail in Italia: i lavoratori chiedono assunzioni, stabilizzazioni e condizioni migliori.
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Proprio nel giorno che vede l’esordio ufficiale dei nuovi iPhone 18 Pro annunciati all’inizio del mese, una parte degli oltre 1.600 dipendenti di Apple Retail in Italia aderisce allo sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali. La motivazione è quella fornita da un comunicato ufficiale di CISL, ne riportiamo un estratto di seguito.

Apple continua a spingere i propri dipendenti ad una corsa alla produttività, senza però intervenire in modo strutturale sulle carenze di organico e sui carichi di lavoro sempre più gravosi.

Lo sciopero nazionale dei dipendenti Apple Retail

A Roma è stato organizzato un ritrovo in piazza Capranica, ma sono coinvolte anche le altre città che ospitano un negozio del marchio. Incrociando le braccia, i dipendenti chiedono una risposta alle criticità segnalate da tempo:

  • un piano condiviso di assunzioni;
  • la stabilizzazione di una quota dei tempi determinati;
  • l’incremento volontario degli orari dei part-time.

L’ultimo comunicato diffuso fa riferimento a un incontro con l’azienda andato in scena il 29 luglio, in cui la società non ha manifestato disponibilità ad accogliere queste richieste, limitandosi ad annunciare un aumento delle assunzioni a termine e un anticipo del loro avvio. La risposta è stata giudicata insufficiente, da lì la decisione di organizzare la giornata di sciopero nazionale.

L’innovazione deve migliorare anche le condizioni di chi lavora.

I dipendenti lamentano poi criticità nelle attività experience e la crescente promiscuità delle mansioni, con le job description che lasciano ampi margini di discrezionalità all’azienda. Invece sul fronte economico, il confronto ha portato all’aumento del valore dei buoni pasto a 10 euro, a partire da agosto. Anche quest’ultimo risultato non è comunque stato ritenuto soddisfacente per esaudire le richieste del personale, soprattutto in vista dell’intensificarsi delle attività collegate al lancio di nuovi prodotti come gli iPhone 18 Pro in uscita oggi e lo smartphone pieghevole iPhone Duo che arriverà invece a ottobre.

Fonte: CISL

Pubblicato il 18 set 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
18 set 2026
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