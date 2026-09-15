Fujifilm instax Pal 2, una fotocamera digitale vecchio stile

Si è riacceso l’interesse per le fotocamere digitali vecchio stampo e Fujifilm lo sa bene, come dimostra la presentazione della nuova instax Pal 2. Dalla sua ha un design particolare, compatto e allungato, ma nonostante le dimensioni ridotte non rinuncia ad alcune caratteristiche come il mirino ottico e il display sul retro.

Fujifilm instax Pal 2: è piccola, ma ha tutto

Può collegarsi in modalità wireless con lo smartphone per il controllo da remoto e il trasferimento delle immagini. Permette di selezionare il formato degli scatti, applicare cornici, filtri, testi e adesivi. A livello di funzionalità vale la pena segnalare Animation che cattura dieci fotogrammi e li trasforma in un’animazione dinamica in stile flipbook. Qui sotto il video di presentazione.

Karina Thomsen, (Marketing Director della divisione European Consumer Imaging di FUJIFILM Europe) ha raccontato che durante la fase di progettazione sono stati considerati i feedback ricevuti dai clienti sul primo modello, lanciato tre anni fa. Questo un riepilogo delle caratteristiche più importanti in dotazione.

Design tascabile;

mirino ottico;

display LCD da 1 pollice;

sensore da 10 megapixel;

accessorio per la regolazione dell’angolazione incluso;

cinque temi per i filtri, ciascuno con sei effetti;

collegamento con l’app gratuita instax Pal;

memoria interna per 100 foto circa;

modalità di scatto instax Animation;

connettività wireless Bluetooth 5.1 con lo smartphone;

connettore USB Type-C integrato;

slot per schede microSD (non inclusa);

in dotazione cavo USB Type-C e cinturino da polso.

La nuova Fujifilm instax Pal 2 sarà disponibile a partire dal 29 settembre, in vendita al prezzo di 174,99 euro. Due le colorazioni previste, Black e White.

C’è anche la stampante portatile instax Link WIDE 2

In contemporanea, l’azienda ha presentato anche la nuova stampante portatile instax Link WIDE 2. Come suggerisce il nome, dà vita a immagini in formato wide e introduce la funzione Photo Mixer per creare collage al volo, la modalità QR Print per aggiungere audio, link e posizioni alle foto e una connettività ancora più rapida. Arriverà sempre il 29 settembre nelle tonalità Duo Beige e Duo Blue, al prezzo di 179,99 euro.