 Octopus Energy blocca luce e gas per 12 mesi: l'offerta anti-rincari da attivare subito
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Octopus Energy blocca luce e gas per 12 mesi: l'offerta anti-rincari da attivare subito

Bollette al riparo per un anno con Octopus Fissa 12M: tariffe bloccate e zero stress sui consumi.
Octopus Energy blocca luce e gas per 12 mesi: l'offerta anti-rincari da attivare subito
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Bollette al riparo per un anno con Octopus Fissa 12M: tariffe bloccate e zero stress sui consumi.
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In un periodo in cui il mercato energetico è in forte subbuglio e soggetto a rialzi continui, bloccare la propria tariffa luce e gas per un anno è il modo migliore per risparmiare sulla bolletta e avere costi fissi e certi per i prossimi 12 mesi. Hai tempo fino al 15 settembre per attivare il piano tariffario Octopus Fissa 12M di Octopus Energy e avere condizioni agevolate per un anno.

Attiva l’offerta

Sottoscrivendo l’offerta, il prezzo della materia prima luce sarà fissato a 0,1826€/kWh insieme a un costo di commercializzazione di circa 6 euro al mese. Per il gas, invece, il prezzo bloccato è di 0,85€/Smc con una quota fissa di commercializzazione pari a 7 euro al mese.

Per un anno quindi si bloccano sia il prezzo della materia energia sia i costi di commercializzazione. Al termine dei 12 mesi di tariffa protetta, sarai libero di scegliere in piena autonomia la soluzione più conveniente, passando alla formula Fissa aggiornata oppure all’opzione Flex, continuando a risparmiare senza alcun vincolo forzato o penale d’uscita.

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Pubblicato il 14 set 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
14 set 2026
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