Octopus Energy blocca luce e gas per 12 mesi: l'offerta anti-rincari da attivare subito

In un periodo in cui il mercato energetico è in forte subbuglio e soggetto a rialzi continui, bloccare la propria tariffa luce e gas per un anno è il modo migliore per risparmiare sulla bolletta e avere costi fissi e certi per i prossimi 12 mesi. Hai tempo fino al 15 settembre per attivare il piano tariffario Octopus Fissa 12M di Octopus Energy e avere condizioni agevolate per un anno.

Sottoscrivendo l’offerta, il prezzo della materia prima luce sarà fissato a 0,1826€/kWh insieme a un costo di commercializzazione di circa 6 euro al mese. Per il gas, invece, il prezzo bloccato è di 0,85€/Smc con una quota fissa di commercializzazione pari a 7 euro al mese.

Per un anno quindi si bloccano sia il prezzo della materia energia sia i costi di commercializzazione. Al termine dei 12 mesi di tariffa protetta, sarai libero di scegliere in piena autonomia la soluzione più conveniente, passando alla formula Fissa aggiornata oppure all’opzione Flex, continuando a risparmiare senza alcun vincolo forzato o penale d’uscita.