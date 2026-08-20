 ProtonVPN taglia il prezzo: con lo sconto del 70% è la migliore VPN da attivare oggi
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ProtonVPN taglia il prezzo: con lo sconto del 70% è la migliore VPN da attivare oggi

ProtonVPN è in offerta e con lo sconto del 70% diventa la migliore VPN da attivare per rapporto qualità/prezzo ad agosto 2026, ecco i dettagli.
ProtonVPN taglia il prezzo: con lo sconto del 70% è la migliore VPN da attivare oggi
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ProtonVPN è in offerta e con lo sconto del 70% diventa la migliore VPN da attivare per rapporto qualità/prezzo ad agosto 2026, ecco i dettagli.
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Per una nuova VPN da attivare ad agosto 2026 c’è da considerare anche la promo lanciata da ProtonVPN, servizio che da anni rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di uno strumento in grado di garantire un accesso sicuro a Internet.

Scegliendo il piano di 2 anni, infatti, è possibile ottenere uno sconto del 70% sul costo complessivo della VPN, che sarà attivabile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese

Per sfruttare l’offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di ProtonVPN, tramite il link riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Per tutti i nuovi clienti c’è sempre una garanzia “soddisfatti o rimborsati” da attivare entro 30 giorni dalla sottoscrizione, in modo da poter testare affondo il servizio nei primi giorni successivi all’attivazione.

Attiva qui ProtonVPN

ProtonVPN

La migliroe VPN da attivare oggi è ProtonVPN

ProtonVPN ha tutto quello che serve a chi ha bisogno di una VPN senza limiti, in grado di garantire un accesso sicuro e protetto aInternet, andando anche a evitare blocchi su base geografica e censure online.

Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da poter proteggere la connessione anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

Ci sono, inoltre, migliaia di server VPN sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di aggirare blocchi su base geografica andando a spostare il proprio IP in un altro Paese.

La VPN prevede anche la possibilità di utilizzo multi-dispositivo, con la possibilità di effettuare più connessioni in simultanea con lo stesso account (fino a 10 dispositivi in contemporanea).

Per accedere subito alla promo e ativare ProtonVPN con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese basta premere sul box ui di sotto. La promo permette di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui ProtonVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ago 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
20 ago 2026
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