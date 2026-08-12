Trapano avvitatore a batteria con percussione Makita a un prezzo speciale

Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una promozione speciale che ovviamente, proprio perché molto allettante, potrebbe sparire da un momento all’altro. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello il trapano avvitatore a batteria Makita a soli 79,99 euro, invece che 140,99 euro.

Sembra incredibile ma ti posso assicurare che è tutto vero. Sul prezzo di partenza segnalato da eBay c’è uno sconto del 43% che ti consente quindi di risparmiare la bellezza di 61 euro sul totale. A questa cifra è sicuramente un best buy e dunque non è da farselo scappare, perciò fai in fretta perché le unità disponibili non sono infinite.

Makita: il miglior trapano avvitatore a batteria

Chiaramente Makita è sinonimo di garanzia e infatti anche questo trapano avvitatore a batteria con percussione offre una straordinaria solidità ed è estremamente versatile. Ha una potenza massima da 12 V con selettore per le 2 velocità e il cursore per cambiare rotazione da oraria ad antioraria in modo da poter avvitare e svitare.

È dotato di una frizione con 20 posizioni più modalità trapano/percussione per consentirti praticamente di lavorare su qualsiasi tipo di materiale. Ha un mandrino autoserrante con capacità da 0,8 a 10 mm per un cambio degli accessori rapidissimo e semplice. È dotato anche di una luce a LED che illumina la zona in cui stai lavorando permettendoti di vedere sempre bene anche quando c’è poca luce. Inoltre ha un design ergonomico con impugnatura dotata di grip e una batteria ricaricabile da 2.0 Ah. In confezione troverai anche una valigetta per il trasporto e il caricabatteria con indicatori LED.

Approfitta anche tu di questa ottima promozione prima che scada o che le unità disponibili spariscano. Vai ora su eBay e acquista il tuo trapano avvitatore a batteria Makita a soli 79,99 euro, invece che 140,99 euro. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza ulteriori costi.