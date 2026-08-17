 Silvercrest Monsieur Cuisine Compact ricondizionato: come il Bimby a molto meno
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Silvercrest Monsieur Cuisine Compact ricondizionato: come il Bimby a molto meno

Oggi puoi avere il mitico Silvercrest Monsieur Cuisine Compact ricondizionato a circa 208 euro, un'offerta straordinaria.
Silvercrest Monsieur Cuisine Compact ricondizionato: come il Bimby a molto meno
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Oggi puoi avere il mitico Silvercrest Monsieur Cuisine Compact ricondizionato a circa 208 euro, un'offerta straordinaria.
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È da un po’ che stai cercando un robottino da cucina come il Bimby ma che non costi una fucilata? Allora approfitta di questa promozione speciale che ti stiamo segnando. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello il Silvercrest Monsieur Cuisine Compact ricondizionato a soli 108.90 euro, invece che 255 euro, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento.

Il prezzo che ti abbiamo segnalato sopra è quello di listino e dunque, grazie al fatto che è ricondizionato, avrai un risparmio notevole. Il prodotto è in condizioni eccellenti, è ricondizionato certificato ed è completo di tutti gli accessori. Potrai anche scegliere di pagarlo in 3 rate da 73,30 euro a interessi zero con Klarna.

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Silvercrest Monsieur Cuisine Compact ricondizionato a prezzo Wow

Sicuramente il rapporto qualità prezzo del Silvercrest Monsieur Cuisine Compact in questo momento è imbattibile. Si tratta di uno dei migliori robot da cucina compatti e ti permetterà di fare tantissime preparazioni in poco tempo e in modo semplice. Ha una potenza massima da 1110 W, una bilancia integrata fino a 5 kg e 10 livelli di intensità più funzione turbo.

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Potrai regolare la temperatura da 37° C fino a 130° C e mettere all’interno del contenitore di acciaio inox fino a 2,1 litri di liquidi o di solidi. È dotato inoltre di programmi automatici per impastare, cuocere a vapore, rosolare e fermentare. Inoltre potrai connetterlo alla WiFi per scaricare tantissime ricette e aggiornare il software. E grazie al pannello touch screen a colori da 7 pollici avrai un controllo totale e molto intuitivo.

Silvercrest Monsieur Cuisine SMCC 1100 Compact Robot Cucina 1100W WiFi Nero

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Fai alla svelta perché un’occasione del genere ovviamente sparirà tra poco tempo e ci sono anche poche unità disponibili. Quindi corri su eBay e acquista il tuo Silvercrest Monsieur Cuisine Compact ricondizionato a soli 108.90 euro, invece che 255 euro, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e lo riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 ago 2026

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17 ago 2026
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