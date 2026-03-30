Valditara: vietare l'uso dei social media agli under 15

Dopo aver introdotto il divieto di usare gli smartphone nelle scuole (dalle elementari alle superiori), il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha anticipato altre novità per garantire la sicurezza dei più giovani. Una di esse è impedire l’accesso ai social media agli under 15. Un disegno di legge è attualmente in discussione.

I social media sono pericolosi

Il divieto di accesso ai social media è un argomento tornato alla ribalta in seguito al grave fatto di cronaca accaduto a Trescore Balneario (Bergamo). Una professoressa è stata accoltellata da un 13enne all’interno della scuola “Leonardo da Vinci”. L’aggressione è stata trasmessa dal ragazzo in diretta streaming su un canale Telegram. Il link per l’accesso al canale era fissato in alto nel suo profilo TikTok.

Durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero, il Ministro Valditara ha sottolineato la pericolosità dei social media, dove i più giovani trovano numerosi esempi negativi, incluse le cosiddette challenge (sfide). Sulle piattaforme ci sono anche utenti che spingono all’uso dei coltelli.

Il recente decreto sicurezza vieta la vendita ai minori, il possesso (con reclusione fino a tre anni) e sanzioni fino a 1.000 euro per i genitori. È previsto in futuro l’uso di metal detector mobili all’entrata delle scuole.

Il Ministro ha inoltre evidenziato la necessità di introdurre il divieto di accesso ai social media ai minori di 15 anni, oltre a regole contro la “dittatura dell’algoritmo”. Il ban per gli under 15 è attualmente in discussione al Senato. Si tratta del disegno di legge n. 1136 firmato da diversi senatori (anche dell’opposizione), ma non ci sono aggiornamenti da fine ottobre 2025.

Due senatori del PD hanno invece presentato un disegno di legge per vietare la dipendenza algoritmica. Una simile battaglia è stata avviata all’inizio di ottobre 2025 dal Moige con una denuncia contro Meta e TikTok.

Anche il Codacons ha presentato un ricorso perché Meta permette ai minori di 13 anni di iscriversi a Instagram. Non è infatti disponibile un sistema efficace per la verifica dell’età. Il primo paese europeo ad introdurre un ban per gli under 15 dovrebbe essere la Francia. Simili divieti potrebbero essere approvati in altri paesi.