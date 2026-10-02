Trump impone il nome Super Intelligence: boom di domini .si

Non chiamatela più Artificial Intelligence, ma Super Intelligence. È quanto imposto da Donald Trump a tutte le istituzioni USA, chiamate a utilizzare il nuovo termine nei documenti ufficiali. La prima conseguenza diretta e tangibile dell’ordine esecutivo firmato questa settimana dal Presidente non si è manifestata sull’ambito AI, ma sui domini internet: si è registrato un forte incremento nelle registrazioni di quelli .si. E non era difficile immaginare.

La Super Intelligence e i domini .si sloveni

.si è il dominio di primo livello associato alla Slovenia (che per una strana coincidenza è anche il Paese d’origine della first lady Melania). Un po’ come il nostro .it e il .us statunitense. Il grafico qui sotto mostra il volume degli indirizzi assegnati su base mensile, da luglio 2025 in poi.

Il rialzo a settembre è evidente, ancora di più se si fa uno zoom e si osservano da vicino le ultime due settimane, da quando hanno iniziato a circolare le voci in merito al possibile cambiamento. La forte crescita delle richieste si concentra nei giorni immediatamente precedenti all’annuncio di Trump.

È chiaro che in molti abbiano intravisto un’opportunità di guadagno, il domain squatting è una pratica vecchia tanto quanto lo stesso mondo online. Tanti stanno provando ad allungare le mani sui domini .si, con la prospettiva di sfruttarli per guadagnare visibilità o, più probabilmente, rivenderli in un secondo momento a prezzi maggiorati. Prima che perdiate tempo a cercarlo, niente da fare, claude.si è già preso.

Va detto che quanto sta accadendo avviene con la complicità dei registrar. Qui sotto l’esempio di una pagina ospitata da Hostinger. L’abbiamo trovata con una semplice ricerca su Google, è stata la prima a comparire. Fa leva proprio sull’introduzione del termine Super Intelligence associato all’intelligenza artificiale. A scanso di equivoci, non c’è nulla di illegittimo.

A conti fatti, ci è andata bene che l’inquilino della Casa Bianca non abbia deciso di chiamarla Intelligent Technology.