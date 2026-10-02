Gemini legge le scritte piccole grazie a Guided Vision, cos'è

Le istruzioni del farmaco stampate in corpo 4. La data di scadenza che sul barattolo si nasconde proprio sotto una piega dell’etichetta. Le indicazioni del detersivo scritte da qualcuno che evidentemente odia l’umanità. Chi ha problemi di vista ci combatte ogni giorno. Ora Google manda in missione Gemini, che guarda al posto nostro e lo racconta a voce.

Si punta il telefono e Gemini racconta la scena

La funzione si chiama Guided Vision e da oggi debutta su Gemini Live sui dispositivi Android compatibili. Basta condividere la fotocamera, si inquadra qualcosa e l’intelligenza artificiale descrive ad alta voce quello che vede, in tempo reale.

Può leggere il testo minuscolo, raccontare l’ambiente circostante, aiutare a trovare un oggetto o a capire che cos’è. Può anche soffermarsi sui dettagli di un oggetto preciso. Non ci si deve per forza accontentare della prima descrizione, Gemini può essere incalzato con domande successive. Una volta trovato un barattolo nella dispensa, per esempio, gli si può chiedere di leggere anche la data di scadenza.

Se si fanno domande su qualcosa che non è presente nell’inquadratura, Gemini non si arrende. Guida con dei segnali sonori, finché il telefono non è puntato nel posto giusto. Tipo il gioco del “caldo e freddo”.

Non solo per chi non vede

La nuova funzione non è solo per le persone non vedenti o ipovedenti, ma anche per chi ha semplicemente bisogno di una mano in un momento preciso. Magari gli occhiali sono rimasti in un’altra stanza, c’è troppo buio o la scritta è troppo piccola. Il modello ricorda un po’ VoiceOver Live Recognition di Apple, che sta su iPhone e Vision Pro.

Disponibilità

Oltre che nell’app Gemini, Guided Vision è su Google TalkBack. Se si preferisce la via rapida, si può impostare una scorciatoia di accessibilità dalle Impostazioni, su qualsiasi telefono con Android 9 o successivo. La novità era già stata annunciata di recente, insieme agli aggiornamenti dei Pixel.

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio…

Nella parte piccola, come da tradizione, c’è l’avvertimento. Google lo dice senza giri di parole… Meglio non usare Guided Vision per orientarsi in sicurezza durante uno spostamento o per riconoscere gli ostacoli. E non è un sostituto del bastone o di altri ausili alla mobilità. Insomma, può leggere un foglietto illustrativo senza problemi, ma non avvisa del gradino.