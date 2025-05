Gemini Live: 5 modi geniali per usare la fotocamera e lo schermo

Con Gemini Live si può condividere in tempo reale ciò che si inquadra con la fotocamera o ciò che si visualizza sullo schermo del telefono. Mentre si parla, Gemini analizza, elabora e risponde in base a ciò che “vede”, offrendo suggerimenti, consigli e soluzioni pratiche.

Gemini Live è una nuova funzione dell’app Gemini per Android. Ora non serve più digitare comandi, basta parlare normalmente mentre si mostra ciò che si ha davanti, puntando la fotocamera su un oggetto reale oppure condividendo lo schermo del telefono. In pratica, l’assistente vede quello che vediamo noi. La vera novità, è proprio questa. Durante la conversazione, Gemini analizza in tempo reale le immagini della fotocamera o i contenuti dello schermo e risponde in modo contestuale.

Come attivare Gemini Live sul telefono

Gemini Live, per chi se lo fosse perso, è l’assistente AI di Google che parla e vede in tempo reale. Permette conversazioni molto più naturali rispetto al classico Google Assistant (che è comunque destinato a sparire). La sua particolarità, è la capacità di combinare l’interazione vocale con la visione. Si può mostrare cosa si sta guardando attraverso la fotocamera o condividere lo schermo mentre si parla.

Si può usare per ricevere assistenza pratica in situazioni quotidiane: mentre si cucina una ricetta complicata, quando hai bisogno di istruzioni per montare un mobile, per tradurre al volo un menu in una lingua straniera, o semplicemente quando si vuole discutere di un argomento complesso senza dover digitare lunghi messaggi. Attivare Gemini Live è semplicissimo:

Prima di tutto, bisogna assicurarsi di avere l’app Gemini installata sul proprio smartphone Android;

Aprire l’app Gemini;

Toccare l’icona a forma di microfono o onda sonora che si trova in basso, nel campo della chat;

Iniziare a parlare con Gemini.

La funzione è gratuita per tutti gli utenti Android. Per sbloccare le funzioni più avanzate (come Gemini 2.5 Flash) serve l’abbonamento Google One AI Premium, ma anche senza spendere un euro si può fare parecchio. Durante una conversazione, si può condividere la fotocamera con Gemini per mostrargli ciò che si sta guardando. Basta puntare la fotocamera verso qualsiasi cosa, dal mobile Ikea impossibile, alla pianta che sta morendo. Si può condividere direttamente anche lo schermo del telefono. Mentre si naviga su un sito, si usa un’app o si legge un documento, Gemini osserva e può intervenire con suggerimenti contestuali.

Come usare Gemini Live con la condivisione video e schermo

Ecco 5 modi per sfruttare al meglio Gemini Live.

1. Migliorare l’organizzazione personale

Quante volte sarà capitato di ritrovarsi davanti a un cassetto, un armadio o una mensola stracolmi di oggetti accatastati alla rinfusa, senza sapere da dove iniziare per mettere ordine? Con Gemini Live basta puntare la fotocamera del telefono su quel caos e chiedere aiuto.

L’assistente AI analizzerà ciò che si inquadra e suggerirà come organizzare al meglio lo spazio, cosa tenere e cosa donare, come sfruttare al massimo i contenitori a disposizione. Consiglierà di usare magai delle clip per i cavi o di acquistare organizer specifici. Non darà solo dei consigli generici, ma offrirà soluzioni concrete, che trasformeranno anche l’accumulatore seriale più incallito in un maestro dell’ordine.

Niente più crisi di nervi davanti all’armadio esplosivo o al garage che sembra un mercatino delle pulci post-apocalittico. Il decluttering diventa quasi piacevole quando si ha un assistente personale che non sta lì a sindacare quella collezione di caricabatterie di telefoni estinti da un decennio…

2. Fare brainstorming

Quando si lavora a un progetto creativo, la sindrome da pagina bianca è sempre dietro l’angolo. Ma Gemini Live può aiutare a uscire da una situazione di impasse, e a trovare l’ispirazione giusta. Basta condividere lo schermo del proprio dispositivo per mostrare all’assistente AI palette di colori, bozzetti, riferimenti visivi o bozze di testi su cui si sta lavorando. E mentre si descrive il proprio concept, Gemini elabora ciò che vede e offre spunti, suggerimenti e idee per svilupparlo al meglio. Non si dovrà più fissare una pagina vuota in solitaria o perdere tempo a cercare l’ispirazione altrove.

Che si stia progettando un logo, scrivendo una poesia o cercando di capire come disporre i quadri su una parete, l’assistente AI di Google saprà come stimolare la creatività in modo dinamico e interattivo.

3. Risolvere i problemi quotidiani

A chi non è mai capitato di avere a che fare con un elettrodomestico che fa rumori strani, un cassetto che non si apre più o un groviglio di cavi che fa venire il mal di testa solo a guardarlo. Con Gemini Live, si può dire addio ai manuali d’istruzioni e ai tutorial online: basta puntare la fotocamera del telefono sull’oggetto “incriminato” e spiegare a voce cosa c’è che non va. Gemini analizza ciò che si inquadra e guiderà nella diagnosi del problema.

Può suggerire articoli di supporto pertinenti, aiutare a identificare i nomi esatti dei componenti da cercare online oppure proporre soluzioni pratiche da provare subito, passo dopo passo. È chiaro che non potrà mai sostituire un tecnico specializzato, ma fornirà un contesto utile e dei passaggi concreti da seguire, soprattutto quando non si sa nemmeno da dove iniziare.

4. Aiutare a fare shopping

Fare acquisti online può essere un’esperienza frustrante, soprattutto quando ci si ritrova a saltare da una scheda all’altra del browser, cercando di confrontare prodotti simili o di capire quale opzione sia la migliore. Ma con Gemini Live, fare shopping è più semplice.

Basta condividere lo schermo del dispositivo mentre si naviga sui siti di e-commerce, e l’assistente AI aiuterà a confrontare i prodotti, a recuperare le specifiche tecniche, a spiegare le differenze tra le varie caratteristiche in tempo reale. E se si sta cercando un capo d’abbigliamento o un complemento d’arredo, si può usare anche la fotocamera per mostrare a Gemini ciò che si ha già nell’armadio o in casa, chiedendogli cosa si abbina meglio.

Ad esempio, si può inquadrare una giacca e chiedere se un particolare paio di scarpe starebbe bene. È un modo facile e veloce per ottenere un feedback istantaneo senza dover scavare tra le recensioni o chiedere consiglio al proprio partner, che ancora non ha imparato che blu e marrone non possono convivere nello stesso look.

5. Chiedere un feedback

Che si tratti di un curriculum, di un report o di una presentazione, capita spesso di avere bisogno di un riscontro rapido prima di inviare o mostrare il proprio lavoro. Con Gemini Live, basta semplicemente condividere lo schermo del telefono e ricevere in tempo reale suggerimenti e correzioni.

L’assistente può aiutare a controllare il tono del testo (è troppo formale? Troppo vago?); correggere errori di battitura o grammaticali; riformulare frasi poco chiare, e persino dare consigli su impaginazione e layout, se si sta lavorando su una slide o un documento visivo. E se il contenuto è su carta, come un volantino stampato, uno schizzo a mano o un poster, basta mostrare il materiale con la fotocamera e chiedere un parere. In questo modo, si possono testare idee o correggere dettagli all’ultimo momento, specie quando si è a ridosso di una scadenza.