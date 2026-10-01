7 compiti noiosi da delegare a un agente AI, ecco i prompt

L’AI ha appena aperto un nuovo capitolo: questa settimana sono arrivati gli agenti capaci di avere un computer tutto loro, lavorare nel cloud e portare avanti le attività anche quando l’utente non è più davanti allo schermo. OpenAI ha presentato i suoi assistenti autonomi, i Dots, Meta il proprio agente personale. Muse. La corsa è ufficialmente iniziata.

La differenza tra un chatbot e un agente AI è semplice: il chatbot risponde a una domanda, l’agente svolge un compito. Controlla qualcosa, tiene traccia di un’informazione, lavora con più strumenti, torna quando qualcosa cambia. E alcuni dei compiti migliori da affidargli sono quelli che gli esseri umani trovano mortalmente noiosi, non perché siano difficili, ma perché sono troppo ripetitivi.

Agenti AI, 7 compiti noiosi che si può smettere di fare da soli

Ecco sette compiti che si possono delegare, e quelli che non si dovrebbero delegare mai.

1. Smistare la posta in arrivo

Invece di aprire la casella di posta e affrontare tutto personalmente, l’agente può separare ciò che richiede attenzione da ciò che è solo informativo, riassumere i messaggi nuovi e preparare bozze per le risposte di routine. L’utente approva tutto prima dell’invio.

Prompt: Scorri le mie email non lette delle ultime ventiquattro ore. Dammi un riassunto di una riga per ciascuna, segnala quelle che richiedono la mia attenzione oggi e prepara risposte per i messaggi di routine. Non inviare nulla senza la mia approvazione.

Per funzionare davvero, l’agente deve essere collegato alla casella di posta, incollare un’email in un chatbot è un’altra cosa. La differenza sta nel fatto che l’agente può gestire il flusso in modo continuativo.

2. Sorvegliare un prezzo

Uno dei compiti più utili e più sottovalutati. Si dà all’agente un volo, un albergo o un prodotto, si indica il prezzo che si è disposti a pagare e lo si lascia controllare. Invece di aprire la stessa pagina ogni mattina, si riceve una notifica quando qualcosa cambia.

Prompt: Controlla regolarmente il prezzo di [prodotto/volo/albergo]. Avvisami se scende sotto [importo] o se trovi un’opzione comparabile a meno.

Qui la differenza con un chatbot è più evidente che altrove. La parte utile non è la ricerca iniziale, è la responsabilità di continuare a controllare anche dopo.

3. Preparare il briefing di domani

Il compito noioso della domenica sera: capire com’è fatto il lunedì. Un agente collegato al calendario può identificare le riunioni, raccogliere il contesto pertinente e preparare un briefing su cosa merita attenzione.

Prompt: Guarda il mio calendario di domani. Per ogni riunione dimmi di cosa si tratta, cosa dovrei sapere in anticipo e se c’è qualcosa da preparare. Chiudi con le tre priorità della giornata.

4. Tenere traccia delle cose che si dimenticano sempre

Rinnovi di abbonamenti. Scadenze scolastiche. Appuntamenti. Pacchi in arrivo. Moduli da restituire. Quella cosa che si doveva ricordare di fare e che ovviamente si è dimenticata.

Sono compiti terribili per gli esseri umani, non perché siano difficili, ma perché sono troppi. Nessuno singolarmente merita uno sforzo mentale significativo, ma collettivamente occupano uno spazio nella testa che sarebbe meglio usare per altro.

Prompt: Aiutami a tenere traccia delle scadenze, degli appuntamenti e dei rinnovi che ti comunico. Dimmi cosa c’è in arrivo questa settimana e avvisami prima che qualcosa richieda un’azione.

5. Fare la ricerca che si sta rimandando

Invece di chiedere all’AI un semplice consiglio su dove soggiornare, si può affidarle tutto il lavoro che viene prima della scelta: analizzare budget e preferenze, confrontare le alternative e ridurre decine di risultati a una lista di opzioni davvero interessanti.

Prompt: Sto pianificando un viaggio di quattro giorni a [città] con un budget di mille euro. Confronta le opzioni di volo e alloggio in base a prezzo totale, posizione e recensioni. Dammi le tre combinazioni migliori, spiega i compromessi di ciascuna e dimmi quale sceglieresti tu. Non prenotare nulla.

Lo stesso approccio funziona per l’acquisto di un computer, la scelta di un corso, il confronto tra operatori telefonici, qualsiasi ricerca che normalmente finisce con quaranta schede aperte nel browser e la testa ancora più confusa di prima.

6. Gestire l’amministrazione domestica

Ogni casa ha una lista in costante evoluzione di cose da fare: la spesa, gli appuntamenti, le cose da comprare, i moduli da compilare, le attività da organizzare. Invece di ricostruire quella lista nella propria testa ogni giorno, si può lasciare che l’AI la mantenga.

Prompt: Sii il mio amministratore domestico. Mantieni una lista aggiornata dei compiti, degli appuntamenti, degli acquisti e delle commissioni che ti comunico. Organizzali per urgenza e dimmi cosa va fatto oggi, questa settimana e più avanti.

Questo non significa dare all’agente il permesso di comprare cose o prendere decisioni importanti. La parte utile è scaricare il lavoro organizzativo mantenendo il controllo sulle azioni.

7. Trasformare un argomento in un briefing ricorrente

Si può scegliere qualsiasi argomento che interessa davvero: le ultime notizie di settore, la propria squadra del cuore, un’azienda che si sta studiando in vista di un colloquio o la destinazione del prossimo viaggio. L’idea è trasformarlo in un briefing breve e ricorrente, senza dover ogni volta ricominciare la ricerca da zero.

Prompt: Ogni mattina alle otto, dammi un briefing di cinque minuti su [argomento]. Dimmi cosa c’è di nuovo, perché è importante e cosa è cambiato rispetto a ieri. Salta ciò che mi hai già detto a meno che non ci siano aggiornamenti.

La parte importante è non dover ricordare di chiedere. Un agente persistente trasforma il prompt in un compito continuativo anziché in un’altra conversazione da avviare ogni mattina.

Come capire se serve davvero un agente

La regola è semplice: se il compito si esaurisce con una domanda e una risposta, basta un chatbot. Se il compito continua dopo la conversazione, controllare di nuovo, aggiornare, sorvegliare, tornare quando qualcosa cambia, allora serve un agente AI.

Per la serie, Trovami un volo economico è un prompt da chatbot. Continua a controllare questo volo e avvisami quando scende sotto trecento euro è un compito da agente.

Cosa non delegare mai

Più autonomia si concede all’AI, più attenzione serve a dove quell’autonomia si ferma. È consigliabile non affidare mai a un agente le password o i codici di verifica, il permesso di spostare denaro senza restrizioni, la decisione finale su questioni mediche, la firma di contratti o la pubblicazione di contenuti a proprio nome.

Per qualsiasi azione che coinvolge acquisti, messaggi o modifiche importanti agli account, l’approvazione umana deve arrivare prima che l’azione venga eseguita. L’obiettivo non è dare all’AI il controllo della propria vita, solo delle parti noiose.