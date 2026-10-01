La FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti ha avviato un’indagine nei confronti di Anthropic, OpenAI e altre aziende AI. Lo scopo è verificare se sono state violate le leggi federali che proteggono i consumatori. Sotto esame ci sono i recenti incidenti causati da agenti AI fuori controllo. Solo poche ore prima era stato firmato un accordo sullo sviluppo sicuro dell’AI alla presenza di Donald Trump.

Prevista la testimonianza dei CEO

L’indagine della FTC è la prima azione del governo relativa agli agenti AI fuori controllo, il cui comportamento non previsto è stato segnalato a fine luglio da Hugging Face. Inizialmente è previsto l’invio di richieste di informazioni alle aziende AI. È probabile che verrà chiesto ai rispettivi CEO di testimoniare. La convocazione riguarderà anche METR, organizzazione di terze parti che ha effettuato la valutazione degli incidenti causati dagli agenti di OpenAI e Anthropic.

Il presidente della FTC (Andrew Ferguson) aveva evidenziato forti preoccupazioni già prima che gli agenti AI di OpenAI violassero la piattaforma open source Hugging Face. L’incidente di fine luglio ha incrementato l’urgenza dell’indagine. La Commissione verificherà il rispetto delle leggi federali che proteggono i consumatori.

In particolare verranno esaminate eventuali pratiche sleali o ingannevoli, l’uso dei dati degli utenti e la trasparenza delle informazioni sulle capacità dei modelli/agenti. Donald Trump ha ribadito più volte che non servono nuove leggi per lo sviluppo sicuro dell’AI. Il 29 settembre ha firmato un accordo “moralmente vincolante” con i CEO di Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI e NVIDIA.

Le aziende devono però rispettare le legge esistenti, tra cui l’FTC Act. Ferguson ha sottolineato che devono essere ritenute responsabili dei danni causati a terzi dai loro agenti AI. OpenAI ha sospeso il lancio di GPT-6.1 Astra per risolvere alcuni problemi di sicurezza. Anthropic ha invece avvertito che Claude potrebbe rappresentare un rischio esistenziale per l’umanità.