 INPS, arrivano nuove funzioni sul Portale della Famiglia
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INPS, arrivano nuove funzioni sul Portale della Famiglia

Il Portale della Famiglia di INPS si aggiorna con nuove funzioni per trovare asili nido, consultare bandi di welfare e altro ancora.
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Il Portale della Famiglia di INPS si aggiorna con nuove funzioni per trovare asili nido, consultare bandi di welfare e altro ancora.
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Il Portale della Famiglia e della Genitorialità è stato completamente rinnovato da INPS all’inizio dell’anno. È quello che semplifica l’accesso alle informazioni e ai servizi dedicati. Vi si trovano dettagli su bonus e congedi, da tutto ciò che riguarda gravidanza e nascita all’adozione e all’affidamento, fino ai sussidi messi a disposizione dallo Stato proprio per famiglie e genitori. Oggi si segnala il debutto di alcune funzionalità inedite che potrebbero fare molto comodo a chi si prende cura dei più piccoli.

Due novità per il Portale della Famiglia (INPS)

La prima è quella che riguarda la sezione Servizi vicino a me. Permette di individuare gli asili nido e le altre strutture educative autorizzate per bambine e bambini fino ai tre anni di età. È relativa a tutto il territorio nazionale. I dati raccolti sono quelli comunicati all’Istituto dagli enti territoriali, aggiornati di continuo.

C’è poi la novità che riguarda l’area Bambina/o in crescita, per le prestazioni di welfare. Lì è possibile consultare i bandi attivi rivolti agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Assistenza Magistrale e alla Gestione Postelegrafonici.

Ancora, INPS ha reso disponibile la mappa nazionale dei Centri per la famiglia. È quella che permette di individuare in modo facile, veloce e intuitivo i punti regionali e provinciali ai quali rivolgersi per ottenere informazioni sul sostegno alla genitorialità e sul benessere familiare.

Per ultima, ma non meno importante, è stata integrata la sezione dedicata agli Osservatori Statistici. Al suo interno sono raccolti i dati su assegni familiari, congedi di maternità e paternità, congedi parentali, prestazioni per la disabilità grave e Bonus asilo nido.

Il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità di INPS

È possibile accedere al Portale della Famiglia e della Genitorialità attraverso l’area riservata di INPS. Per effettuare l’autenticazione sono disponibili diverse opzioni: SPID di livello 2 o superiore, CIE (carta di identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi) o eIDAS.

Fonte: INPS

Pubblicato il 12 ott 2026

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Davide Tommasi
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12 ott 2026
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