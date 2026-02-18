INPS ha lanciato il Portale della Famiglia: cosa c'è dentro

È online il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità. Raggiungibile all’interno del sito di INPS, è pensato come uno spazio digitale che semplifica l’accesso a informazioni e servizi dedicati proprio alla famiglia e ai genitori: bonus, congedi, sussidi e molto altro ancora.

È online il nuovo Portale della Famiglia di INPS

L’autenticazione avviene con SPID o CIE, come ormai di norma per tutte le piattaforme della pubblica amministrazione (e per l’app IO). Lo si può raggiungere senza problemi sia da computer che da app su dispositivi mobili, raccoglie 40 prestazioni INPS e 300 di altre PA, integrate secondo una logica di interoperabilità.

Già dalla pagina principale è possibile accedere alle sezioni che compongono il portale, organizzate per momenti chiave della vita: Servizi INPS (personalizzati), Diventare genitori, Crescita bambina/bambino, Disabilità, Centri per la famiglia e Servizi di prossimità (vicino a te).

All’interno ci sono informazioni dettagliate a proposito di ISEE, Assegno unico e universale, bonus nuovi nati, bonus asilo nido, nuovo bonus mamme, bonus sociali, congedi parentali (maternità e paternità), indennità per congedi, carta Dedicata a te, carta europea della disabilità, Reddito di Libertà, ADI, bonus donne, lavoratori domestici, Libretto famiglia, Centri per le famiglie e prestazioni per figli con disabilità. Misure che riguardano in totale oltre 10 milioni di ragazzi e 6,5 milioni di nuclei familiari.

Semplificare l’accesso ai servizi, questo è l’obiettivo

Il Portale della Famiglia e della Genitorialità non introduce alcuna vera e propria novità, ma organizza quanto già disponibile in quella che possiamo definire un’interfaccia più intuitiva e accessibile. Spesso, la difficoltà più grande è proprio da ricercare nelle modalità di fruizione di un servizio: se non è facile per tutti, rischia di escludere qualcuno.

Per quanto riguarda la sezione dedicata agli altri enti pubblici, quelli inclusi sono: