Recensioni online: testo definitivo delle linee guida

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato le linee guida per le recensioni online. Si tratta del testo definitivo adottato al termine della consultazione sulla versione preliminare di inizio luglio. Forniscono chiarimenti relativi all’applicazione delle disposizioni previste dalla legge approvata a marzo.

Contrasto alle recensioni online false

La legge n. 34 dell’11 marzo 2026 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese) stabilisce i requisiti di liceità delle recensioni online relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica fornita sul territorio italiano.

Sono considerate attendibili solo le recensioni provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto o il servizio e pubblicate entro 30 giorni. Le linee guida stabiliscono che i professionisti dovrebbero fornire ai consumatori informazioni chiare e facilmente accessibili sulle modalità con cui vengono pubblicate, gestite, classificate e moderate le recensioni presenti sui loro canali e anche sui criteri impiegati per qualificarle come verificate o autentiche.

I professionisti che forniscono l’accesso alle recensioni sui propri beni o servizi e quelli che ospitano recensioni per conto terzi dovrebbero adottare misure ragionevoli e proporzionate per garantire che tali recensioni descrivano in maniera pertinente le esperienze di consumatori reali.

Per assicurare che le recensioni siano attendibili devono essere utilizzati strumenti che confermano l’acquisto del prodotto o l’uso del servizio, tra cui la richiesta di un documento fiscale e l’invio di un link per la recensione all’email usata per l’acquisto. In alternativa, la recensione potrebbe essere scritta nell’area riservata del cliente o su canali dedicati dopo la conferma tramite codice QR o OTP.

I professionisti dovrebbero anche usare strumenti per tracciare l’autore della recensione (login, link di conferma, indirizzo IP) e per rilevare le attività fraudolente (molte recensioni scritte in poco tempo e provenienti dallo stesso indirizzo IP, pattern linguistici ripetitivi, profili non riconducibili a consumatori reali).

Sono illecite le recensioni pubblicate sulla base di incentivi (regali, sconti e simili). I professionisti non dovrebbero adottare pratiche idonee a manipolare le recensioni, come rimuovere o occultare le recensioni negative, scoraggiare la pubblicazione di giudizi negativi, predisporre modelli precompilati di recensioni positive o coinvolgere i consumatori nel processo di moderazione al fine di indurli a modificare o cancellare le proprie recensioni già pubblicate.

Le linee guida verranno riviste entro un anno dalla pubblicazione e integrate o aggiornate in caso di modifiche della normativa nazionale o europea.