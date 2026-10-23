Lavoretto extra? 7 plugin di ChatGPT con i prompt per iniziare ora

Sempre più persone, oltre al lavoro principale, coltivano un’attività secondaria. Chi vende oggetti fatti a mano o fa torte, chi offre lezioni private la sera, chi fa il fotografo nel fine settimana. Le ragioni sono diverse, arrotondare lo stipendio, inseguire una passione, costruirsi un piano “B” in un mercato del lavoro instabile, ma il problema è sempre lo stesso: il tempo. Quando le ore disponibili sono poche, ogni minuto sprecato in compiti ripetitivi è un minuto sottratto a quello che conta davvero.

7 plugin di ChatGPT indispensabili per chi ha o vuole avviare un’attività secondaria

I plugin di ChatGPT non fanno miracoli, ma possono aiutare a risparmiare tempo e semplificare il lavoro. Ecco sette strumenti da provare, con i prompt per iniziare subito.

1. Canva: il grafico sempre a portata di mano

Il plugin Canva trasforma ChatGPT in un direttore creativo tascabile: volantini, post per i social, identità visive coordinate, tutto modificabile sulla piattaforma. Perfetto per chi ha bisogno di materiale promozionale d’impatto senza il budget per un grafico.

Prompt: Crea un volantino promozionale professionale per la mia attività di [descrivere il tipo di attività]. I miei clienti ideali sono [indicare il pubblico]. La mia offerta principale è [specificare il servizio o il prodotto], al prezzo di [indicare prezzo]. Includi un titolo d’effetto, tre vantaggi, un invito all’azione chiaro e lo spazio per i miei contatti. Usa un design moderno, adatto sia alla stampa che ai social.

Prompt: Crea cinque post coordinati per i social per la mia attività di [tipo]. I post devono presentare il servizio, spiegare un problema comune dei clienti, illustrare i vantaggi, rispondere a una domanda frequente e promuovere un’offerta a tempo limitato. Ogni post deve avere il proprio titolo e concetto visivo, mantenendo la coerenza grafica.

Prompt: Sviluppa un’identità visiva per la mia attività secondaria [nome e descrizione]. Suggerisci una palette di colori, abbinamenti tipografici, direzione del logo, stile fotografico e modello per i social. Il mio pubblico di riferimento è [pubblico] e voglio che il marchio trasmetta [tre aggettivi]. Usa queste linee guida per creare un insieme coerente di materiali di comunicazione.

2. Etsy: la vetrina intelligente per gli artigiani digitali

Il plugin Etsy analizza la concorrenza, suggerisce nuovi prodotti e riscrive le inserzioni con un linguaggio che attira acquirenti.

Prompt: Voglio aprire un negozio su Etsy per vendere[categoria di prodotto]. Analizza le esigenze attuali dei clienti e le inserzioni concorrenti, poi suggerisci [numero] prodotti digitali specifici che potrei creare. Per ciascuno, spiega il cliente ideale, il problema che risolve, la concorrenza e come potrei differenziarlo. Distingui i dati verificati dalle ipotesi.

Prompt: Riscrivi la mia inserzione Etsy per [prodotto]. Crea un titolo informativo, un paragrafo di apertura coinvolgente, una descrizione dettagliata, i vantaggi per l’acquirente e suggerimenti di parole chiave pertinenti. Evita affermazioni non verificabili e l’accumulo forzato di parole chiave.

Prompt: Progetta un pacchetto di prodotti digitali per [cliente tipo] che ha difficoltà con [problema]. Suggerisci [numero] file complementari, cosa dovrebbe contenere ciascuno, un’ipotesi di prezzo e tre modi per rendere il pacchetto più vantaggioso rispetto all’acquisto dei singoli prodotti.

3. Stripe: il commercialista tascabile

Per chi accetta pagamenti attraverso Stripe, il plugin dedicato offre una radiografia in tempo reale di ricavi, abbonamenti e rimborsi.

Prompt: Analizza le mie vendite su Stripe degli ultimi [numero] giorni. Classifica i miei prodotti o servizi per ricavi, numero di transazioni e tasso di rimborso, dove disponibile. Identifica i più performanti e raccomanda tre esperimenti per migliorare le vendite.

Prompt: Rivedi i miei dati sugli abbonamenti e riassumi nuovi iscritti, cancellazioni, rimborsi e tendenze dei ricavi ricorrenti. Individua potenziali problemi di fidelizzazione e suggerisci modi pratici per scovarli.

Prompt: Il mio obiettivo è generare [importo] euro al mese dalla mia attività secondaria. Usando lo storico delle transazioni disponibile, calcola il valore medio per transazione e stima quante vendite mensili mi servono. Mostra le ipotesi e distingui il ricavo lordo dal profitto.

4. Todoist: la lista che ragiona

Todoist porta ordine nel caos, trasformando obiettivi vaghi in piani d’azione, con scadenze e priorità.

Prompt: Ho cinque ore a settimana per far crescere la mia attività di [tipo]. Il mio obiettivo è [traguardo specifico] entro [numero] giorni. Suddividi l’obiettivo in tappe settimanali e compiti, stima il tempo necessario per ciascuno e dai la priorità alle attività che hanno più probabilità di generare clienti paganti.

Prompt: Ho [numero] minuti stasera per lavorare alla mia attività secondaria. I miei compiti in sospeso sono [elenco]. Scegli i tre compiti con l’impatto maggiore che posso realisticamente completare, assegna il tempo a ciascuno e dimmi cosa dovrei deliberatamente rimandare.

Prompt: Voglio lanciare il mio [prodotto o servizio] entro [numero] giorni. Crea un piano di lancio settimana per settimana che copra ricerca sui clienti, sviluppo dell’offerta, prezzi, comunicazione, configurazione delle vendite e attività del giorno di lancio. Rendi ogni compito specifico e realizzabile.

5. Calendly: l’agenda che si autogestisce

Per chi offre consulenze, lezioni o servizi su appuntamento, Calendly automatizza la negoziazione degli orari.

Prompt: Aiutami a creare una chiamata conoscitiva di [numero] minuti per la mia attività di [tipo]. Suggerisci un titolo per l’evento, una descrizione, domande di prenotazione, tempo cuscinetto e politica di cancellazione. L’esperienza deve risultare accogliente e professionale.

Prompt: Aiutami a configurare tre tipi di appuntamento per la mia attività di [consulenza, tutoraggio o formazione]: una chiamata introduttiva gratuita, una sessione standard a pagamento e una sessione premium più lunga. Consiglia durate adeguate e spiega cosa dovrebbe comunicare ogni pagina di prenotazione.

Prompt: Aiutami a configurare la disponibilità per gli appuntamenti attorno al mio lavoro a tempo pieno. Posso ricevere clienti il [giorni] tra le [orari]. Suggerisci un programma realistico che lasci spazio per la preparazione, le pause e il lavoro di follow-up.

6. Wolfram: il calcolatore che fa i conti al posto dell’utente

Wolfram trasforma domande in linguaggio naturale in analisi finanziarie con formule e confronti. Chi rimanda i conti non ha più scuse…

Prompt: Sto lanciando un’attività di [tipo]. I miei costi per materiali sono [importo] euro a lavoro, gli altri costi variabili sono [importo] euro e ogni lavoro richiede [numero] ore. Voglio guadagnare [obiettivo] euro l’ora al lordo delle tasse. Calcola il prezzo minimo che dovrei applicare, mostra la formula e confronta tre opzioni di prezzo.

Prompt: La mia attività secondaria ha costi fissi mensili di [importo] euro e vendo il mio prodotto o servizio a [prezzo] euro. Ogni vendita mi costa [costo variabile] euro da evadere. Calcola il volume di vendite necessario per il pareggio, il ricavo mensile per raggiungere il pareggio e le vendite necessarie per guadagnare [obiettivo di profitto] euro al lordo delle tasse. Mostra i calcoli.

Prompt: Attualmente completo [numero] lavori al mese a un prezzo medio di [importo] euro. Simula il ricavo e il profitto operativo stimato della mia attività nei prossimi 12 mesi in tre scenari: conservativo, moderato e ottimistico. Dichiara ogni ipotesi e spiega quali variabili hanno l’impatto maggiore.

7. Chatta con PDF: il lettore che non si annoia mai

Il plugin Chatta con PDF estrae le informazioni essenziali da contratti, listini e ricerche di mercato rispondendo a domande precise.

Prompt: Analizza questo contratto relativo alla mia attività secondaria. Riassumi i miei obblighi, i termini di pagamento, le scadenze, le regole di cancellazione e le potenziali criticità. Cita le sezioni pertinenti e i numeri di pagina. Segnala qualsiasi cosa su cui dovrei consultare un avvocato.

Prompt: Analizza questo rapporto di ricerca di mercato. Identifica le tre opportunità più promettenti per una piccola attività secondaria, i clienti a cui ciascuna si rivolge, le prove a sostegno della domanda e i rischi principali. Separa i risultati del rapporto dalle tue supposizioni.