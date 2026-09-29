Mozilla Firefox 157: Nova, miglioramenti e bug fix

L’installer poteva già essere scaricato ieri sera dal server FTP di Mozilla. Ora è disponibile pubblicamente sul sito ufficiale o tramite la funzionalità di aggiornamento integrata. La principale novità di Firefox 157 è estetica. Gli utenti noteranno subito l’interfaccia Nova. Ci sono anche miglioramenti, modifiche e bug fix (principalmente per la versione desktop), oltre a numerose patch di sicurezza.

Nova e altre novità di Firefox 157

La nuova interfaccia Nova è disponibile su desktop (Windows, macOS e Linux) e mobile (Android e iOS). Rispetto alla precedente si nota l’uso di elementi grafici più arrotondati (in precedenza erano solo i bordi). L’aggiornamento estetico riguarda barra degli strumenti, barra di navigazione, barra laterale e menu. Mozilla ha inoltre rinnovato le icone e aggiunto nuovi temi con modalità chiara e scura.

Altra gradita novità è la modalità compatta (era disponibile in passato). Fino alla versione 156 era possibile scegliere due opzioni: normale e touch. Ora è ritornata quella che riduce la dimensione della barra degli strumenti e lo spazio tra le schede. È quindi possibile vedere più contenuti, soprattutto su schermi di piccole dimensioni.

Firefox 157 supporta ora la decodifica hardware AV1 per le videochiamate WebRTC e mostra un avviso nel pannello delle informazioni sul sito (l’icona a forma di scudo nella barra degli indirizzi) e nelle impostazioni quando è configurato per registrare le chiavi di cifratura (operazione che potrebbe consentire ad altri software presenti sul computer di leggere il traffico web cifrato).

La funzionalità Firefox Suggest offre ora suggerimenti nella barra degli indirizzi anche in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia e Svizzera (in Italia era già disponibile).