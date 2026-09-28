 Firefox 157 è in download con la nuova interfaccia Nova
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Firefox 157 è in download con la nuova interfaccia Nova

La nuova interfaccia Nova debutta con Firefox 157, insieme alla modalità Compatta e a miglioramenti per video HDR, AV1 e schede verticali.
Firefox 157 è in download con la nuova interfaccia Nova
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La nuova interfaccia Nova debutta con Firefox 157, insieme alla modalità Compatta e a miglioramenti per video HDR, AV1 e schede verticali.
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Mostrata in anteprima nei mesi scorsi da Mozilla come il più grande refresh visuale degli ultimi anni, la nuova interfaccia Nova del browser è pronta a fare il suo debutto per tutti con l’arrivo di Firefox 157. Anzi, l’ha già fatto: il browser non è ancora stato rilasciato sul sito ufficiale (arriverà domani, martedì 29 settembre) e non è ancora possibile scaricarlo tramite lo strumento integrato per aggiornare all’ultima versione, ma risulta già disponibile per il download dal server FTP ufficiale, nelle sue edizioni desktop per Windows, macOS e Linux. Lo abbiamo installato da lì.

Abbiamo installato Firefox 157

Le novità di Firefox 157: cosa cambia nel browser

Non è ancora online nemmeno il documento che descrive le novità introdotte, anche quello sarà pubblicato a breve. Per tutti i dettagli a proposito di Nova rimandiamo all’approfondimento scritto su queste pagine a maggio. Nei mesi successivi è iniziata la fase di test, con il rilascio nelle versioni di anteprima all’interno del canale Nightly. L’obiettivo è quello di ottimizzare l’esperienza di utilizzo rendendola più veloce e più personalizzabile.

Le impostazioni in Firefox 157

Debutta (anzi, a dire il vero ritorna) anche la modalità Compatta, quella che riduce la spaziatura tra gli elementi. È adatta agli schermi più piccoli o con risoluzione ridotta. Può essere attivata alla voce Aspetto delle Impostazioni.

Ritorna la modalità Compatta di Firefox, con la versione 157

Tra gli altri miglioramenti di Firefox 157 vale la pena segnalare i passi in avanti con la riproduzione dei video HDR, il supporto al decoding hardware AV1 per i flussi WebRTC delle videochiamate e l’ottimizzazione della gestione per quanto riguarda le schede in verticale nella sidebar.

Restando in tema, la scorsa settimana Mozilla ha annunciato l’integrazione del modello Small 4 di Mistral per la funzionalità Smart Window, quella che analizza il contenuto delle pagine aperte per aiutare l’utente a organizzare la sessione di navigazione. Va però precisato che al momento non è ancora disponibile in Italia.

Fonte: 9to5Linux

Pubblicato il 28 set 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
28 set 2026
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