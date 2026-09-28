Firefox 157 è in download con la nuova interfaccia Nova

Mostrata in anteprima nei mesi scorsi da Mozilla come il più grande refresh visuale degli ultimi anni , la nuova interfaccia Nova del browser è pronta a fare il suo debutto per tutti con l’arrivo di Firefox 157. Anzi, l’ha già fatto: il browser non è ancora stato rilasciato sul sito ufficiale (arriverà domani, martedì 29 settembre) e non è ancora possibile scaricarlo tramite lo strumento integrato per aggiornare all’ultima versione, ma risulta già disponibile per il download dal server FTP ufficiale, nelle sue edizioni desktop per Windows, macOS e Linux. Lo abbiamo installato da lì.

Le novità di Firefox 157: cosa cambia nel browser

Non è ancora online nemmeno il documento che descrive le novità introdotte, anche quello sarà pubblicato a breve. Per tutti i dettagli a proposito di Nova rimandiamo all’approfondimento scritto su queste pagine a maggio. Nei mesi successivi è iniziata la fase di test, con il rilascio nelle versioni di anteprima all’interno del canale Nightly. L’obiettivo è quello di ottimizzare l’esperienza di utilizzo rendendola più veloce e più personalizzabile.

Debutta (anzi, a dire il vero ritorna) anche la modalità Compatta, quella che riduce la spaziatura tra gli elementi. È adatta agli schermi più piccoli o con risoluzione ridotta. Può essere attivata alla voce Aspetto delle Impostazioni.

Tra gli altri miglioramenti di Firefox 157 vale la pena segnalare i passi in avanti con la riproduzione dei video HDR, il supporto al decoding hardware AV1 per i flussi WebRTC delle videochiamate e l’ottimizzazione della gestione per quanto riguarda le schede in verticale nella sidebar.

Restando in tema, la scorsa settimana Mozilla ha annunciato l’integrazione del modello Small 4 di Mistral per la funzionalità Smart Window, quella che analizza il contenuto delle pagine aperte per aiutare l’utente a organizzare la sessione di navigazione. Va però precisato che al momento non è ancora disponibile in Italia.