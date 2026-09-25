F-Droid 2.0: nuova interfaccia e aggiornamenti automatici

Gli sviluppatori del popolare app store alternativo per Android hanno annunciato l’arrivo di F-Droid 2.0. È il risultato di oltre un anno di lavoro e l’aggiornamento più corposo degli ultimi 10 anni. Oltre all’interfaccia ci sono altre novità, tra cui una migliore funzionalità di ricerca, nuove categorie e il supporto per gli aggiornamenti automatici. Come è noto, F-Droid ha fortemente criticato l’obbligo di verifica introdotto da Google che ostacolerà il sideloading.

Principali novità di F-Droid 2.0

Le novità più interessanti e utili riguardano ricerca, installazione e aggiornamento delle app. F-Droid 2.0 ha una nuova interfaccia con tre icone nella barra di navigazione inferiore: Discover, Search e My Apps. Settings e Nearby Swap sono ora accessibili nella barra superiore.

Discover permette di sfogliare l’ampio catalogo (migliaia di app gratuite e open source) attraverso varie sezioni: nuove app, app recentemente aggiornate, app più scaricate e categorie. Queste ultime sono aumentate e migliorate con l’aggiunta di sotto-categorie (ad esempio 17 diversi tipi di gioco).

Search consente ovviamente la ricerca delle app. Oltre che tramite nome è possibile effettuare ricerche anche nelle descrizioni, nelle categorie e nei contenuti tradotti. Gli utenti possono così trovare le app in base alla loro funzionalità. Le query recenti vengono memorizzate, quindi si possono riutilizzare senza doverle digitare di nuovo. È possibile anche raffinare la ricerca sfruttando potenti filtri.

My Apps mostra infine le app installate e la disponibilità degli aggiornamenti. Con F-Droid 2.0 è stata semplificata la procedura di download (grazie al Digital Markets Act). Ora gli utenti possono autorizzare l’installazione prima del download (come sul Pay Store). In precedenza era necessario scaricare il file APK, aprirlo e approvare il sideloading.

Se la funzionalità non è stata disattivata, F-Droid aggiorna automaticamente le app (rimane ovviamente disponibile l’installazione manuale). La versione 2.0 supporta anche i download multipli. Può essere scaricato da questa pagina. Il requisito minimo è Android 7.0.