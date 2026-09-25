 Gmail dice addio alla stella gialla: ora è blu e gli utenti protestano
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Gmail dice addio alla stella gialla: ora è blu e gli utenti protestano

Google ha cambiato i colori di Gmail: la stellina e l'etichetta dei messaggi importanti diventano blu, per migliorare l'accessibilità.
Gmail dice addio alla stella gialla: ora è blu e gli utenti protestano
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Google ha cambiato i colori di Gmail: la stellina e l'etichetta dei messaggi importanti diventano blu, per migliorare l'accessibilità.
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Qualcuno se ne è già accorto, altri avranno notato qualcosa di diverso, senza però capire bene dove guardare per notare il cambiamento: Google ha deciso di modificare un paio di elementi dell’interfaccia di Gmail e gli utenti non l’hanno presa esattamente bene. La stellina dei messaggi speciali e l’etichetta assegnata a quelli importanti sono improvvisamente diventate blu. Ecco il risultato.

La stella e l'etichetta di Gmail sono diventate blu

Meglio o peggio? Nuovo schema di colori per Gmail

La modifica è stata annunciata nei giorni scorsi direttamente dal gruppo di Mountain View, con un post su X passato però perlopiù inosservato. Fa riferimento a una miglioria in termini di accessibilità, perché il nuovo colore garantisce che le caselle di posta siano più chiare, più facili da leggere e più inclusive per tutti.

La volontà è chiaramente quella di andare incontro alle esigenze di chi ha problemi alla vista, ma a molti non è andato giù. La maggior parte dei feedback negativi riguarda proprio la scelta del blu, praticamente identico per i due elementi e a quello usato su altri elementi dell’interfaccia, che finisce per appesantire e rendere confusionaria l’UI.

Sfortunatamente, Google non permette di tornare all’assetto precedente, non c’è un’opzione che lo preveda. Dalla pagina delle impostazioni, però, (settings/general) è possibile scegliere la stella gialla come predefinita. Dopo averlo fatto è sufficiente salvare la modifica e tornare alla casella. Dall’utilizzo successivo tornerò al vecchio stile.

Come cambiare il colore della stella su Gmail

Allo stesso modo, è possibile nascondere gli indicatori di importanza, le etichette. Lo si può fare sempre dalle impostazioni, alla voce Posta in arrivo (settings/inbox), come mostrato dall’immagine qui sotto.

Come nascondere gli indicatori di importanza su Gmail

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 25 set 2026

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