Gmail dice addio alla stella gialla: ora è blu e gli utenti protestano

Qualcuno se ne è già accorto, altri avranno notato qualcosa di diverso, senza però capire bene dove guardare per notare il cambiamento: Google ha deciso di modificare un paio di elementi dell’interfaccia di Gmail e gli utenti non l’hanno presa esattamente bene. La stellina dei messaggi speciali e l’etichetta assegnata a quelli importanti sono improvvisamente diventate blu. Ecco il risultato.

Meglio o peggio? Nuovo schema di colori per Gmail

La modifica è stata annunciata nei giorni scorsi direttamente dal gruppo di Mountain View, con un post su X passato però perlopiù inosservato. Fa riferimento a una miglioria in termini di accessibilità, perché il nuovo colore garantisce che le caselle di posta siano più chiare, più facili da leggere e più inclusive per tutti .

We updated our default star and “Important” label colors from yellow to blue to meet modern accessibility standards. This change ensures inboxes are clearer, easier to read, and more inclusive for everyone. Thanks for your support in building a better, more accessible Gmail 💙 — Gmail (@gmail) September 16, 2026

La volontà è chiaramente quella di andare incontro alle esigenze di chi ha problemi alla vista, ma a molti non è andato giù. La maggior parte dei feedback negativi riguarda proprio la scelta del blu, praticamente identico per i due elementi e a quello usato su altri elementi dell’interfaccia, che finisce per appesantire e rendere confusionaria l’UI.

Sfortunatamente, Google non permette di tornare all’assetto precedente, non c’è un’opzione che lo preveda. Dalla pagina delle impostazioni, però, (settings/general) è possibile scegliere la stella gialla come predefinita. Dopo averlo fatto è sufficiente salvare la modifica e tornare alla casella. Dall’utilizzo successivo tornerò al vecchio stile.

Allo stesso modo, è possibile nascondere gli indicatori di importanza, le etichette. Lo si può fare sempre dalle impostazioni, alla voce Posta in arrivo (settings/inbox), come mostrato dall’immagine qui sotto.