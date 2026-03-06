Mozilla ridisegna Firefox da zero: il progetto Nova nei primi mockup

Angoli arrotondati ovunque, colori pastello, elementi dell’interfaccia che galleggiano come isole sullo schermo, e una barra di navigazione che cambia colore in base allo sfondo del desktop. Mozilla sta lavorando a un redesign radicale di Firefox, nome in codice “Nova,” e i primi mockup trapelati mostrano un browser che non assomiglia quasi più a Firefox, e che, a tratti, somiglia parecchio ad Arc…

Firefox cambia volto con Nova, cosa mostrano i mockup

I mockup sono stati condivisi da Sören Hentzschel, sviluppatore web e autore di diverse estensioni open source. Le immagini rivelano un linguaggio visivo completamente nuovo: le schede e la barra degli indirizzi hanno curve aggressive e arrotondate, i pannelli come Download, Protezioni del sito, Gestione estensioni e Permessi del sito sono ridisegnati con elementi “flottanti” che si staccano visivamente dal corpo del browser.

Il dettaglio più interessante è l’adattamento dinamico dei colori: scegliendo uno sfondo desktop verde menta, la barra di navigazione si adatta automaticamente a quella tonalità, un approccio che ricorda da vicino il Material You di Google. Quando si attivano le schede verticali al posto del layout orizzontale tradizionale, la somiglianza con Arc di The Browser Company diventa ancora più evidente.

Hentzschel avverte che lo sviluppo effettivo è appena iniziato e che il risultato finale potrebbe essere molto diverso da questi mockup. Insomma, Mozilla vuole che Firefox abbia un aspetto moderno, morbido e personalizzabile.

Per la verità, Mozilla ha una lunga tradizione di progetti di redesign ambiziosi, ma non tutti sono finiti bene. Nova ha il potenziale per essere il cambiamento più significativo da anni per Firefox. Considerando però che siamo ancora ai mockup su Figma, con accesso limitato agli sviluppatori Mozilla, e che lo sviluppo è appena partito, ci vorrà tempo prima di vedere qualcosa di concreto. Chi vuole seguire i progressi può farlo su Bugzilla.